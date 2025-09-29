جابجایی بیش از ۵ میلیون تُن کالا در گیلان
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان از جابجایی بیش از ۵ میلیون تُن کالا در این استان طی ۶ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، علی حدادی امروز در جمع خبرنگاران بیان کرد: ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تن کالا در این استان طی ۶ ماهه سال جاری جا به جا شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای حملونقل باری استان گفت: هم اکنون ۱۶۷ شرکت حملونقل کالا در گیلان فعال هستند که با بهرهگیری از ۸ هزار و ۹۳۰ راننده، ۶ هزار و ۹۲۱ دستگاه ناوگان، بخش عمده جابجایی کالا در محورهای مواصلاتی استان را بر عهده دارند.
حدادی افزود: ناوگان حملونقل باری استان نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار داخلی و همچنین پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری گیلان ایفا میکند.