خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جابجایی بیش از ۵ میلیون تُن کالا در گیلان

جابجایی بیش از ۵ میلیون تُن کالا در گیلان
کد خبر : 1693079
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از جابجایی بیش از ۵ میلیون تُن کالا در این استان طی ۶ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، علی حدادی امروز در جمع خبرنگاران بیان   کرد: ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تن کالا در این استان طی ۶ ماهه سال جاری جا به جا شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل باری استان گفت: هم اکنون ۱۶۷ شرکت حمل‌ونقل کالا در گیلان فعال هستند که با بهره‌گیری از ۸ هزار و ۹۳۰ راننده، ۶ هزار و ۹۲۱ دستگاه ناوگان، بخش عمده جابجایی کالا در محورهای مواصلاتی استان را بر عهده دارند.

حدادی افزود: ناوگان حمل‌ونقل باری استان نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار داخلی و همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری گیلان ایفا می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی