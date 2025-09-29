به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با فعالان حوزه گردشگری استان اردبیل که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، گفت: گردشگری استان اردبیل یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری است و این صنعت می‌تواند برای استان تولید ثروت کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به ضرورت تداوم این جلسات، افزود: هفته گردشگری فرصت خوبی بود که فعالان این حوزه در جلسه امروز مشکلات و مسائل خود را در حضور مسئولان مرتبط مطرح کردند و این موارد قطعا پیگیری خواهد شد.

او تاکید کرد: صنعت گردشگری تحریم شونده نیست و با توجه به ارزانی سفر به ایران مورد توجه گردشگران خارجی قرار دارد که باید از این فرصت در راستای تولید ثروت در استان استفاده کنیم.

آیت‌الله عاملی ادامه داد: دو موضوع معرفی جاذبه‌های گردشگری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تسهیل شرایط برای فعالان و سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین مواردی است که در استان باید اتفاق بیفتد تا شاهد توسعه گردشگری استان باشیم.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل با مواهب الهی نظیر 130 چشمه آب معدنی، جاذبه‌های طبیعی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در حوزه گردشگری انجام شده است امکان خوبی برای رشد در این حوزه دارد و حتما اتفاق خواهد افتاد.

