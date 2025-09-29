خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه اردبیل:

گردشگری می‌تواند برای اردبیل تولید ثروت کند

گردشگری می‌تواند برای اردبیل تولید ثروت کند
کد خبر : 1693065
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: گردشگری استان اردبیل یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری است و این صنعت می‌تواند برای استان تولید ثروت کند.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با فعالان حوزه گردشگری استان اردبیل که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، گفت: گردشگری استان اردبیل یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری است و این صنعت می‌تواند برای استان تولید ثروت کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به ضرورت تداوم این جلسات، افزود: هفته گردشگری فرصت خوبی بود که فعالان این حوزه در جلسه امروز مشکلات و مسائل خود را در حضور مسئولان مرتبط مطرح کردند و این موارد قطعا پیگیری خواهد شد.

او تاکید کرد: صنعت گردشگری تحریم شونده نیست و با توجه به ارزانی سفر به ایران مورد توجه گردشگران خارجی قرار دارد که باید از این فرصت در راستای تولید ثروت در استان استفاده کنیم. 

آیت‌الله عاملی ادامه داد: دو موضوع معرفی جاذبه‌های گردشگری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تسهیل شرایط برای فعالان و سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین مواردی است که در استان باید اتفاق بیفتد تا شاهد توسعه گردشگری استان باشیم. 

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل با مواهب الهی نظیر 130 چشمه آب معدنی، جاذبه‌های طبیعی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در حوزه گردشگری انجام شده است امکان خوبی برای رشد در این حوزه دارد و حتما اتفاق خواهد افتاد.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی