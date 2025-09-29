به گزارش خبرنگار ایلنا، یاسر ملکی روز دوشنبه هفتم مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: از تاریخ سوم فروردین ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم‌الاجرا شده و طبق این قانون اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و پس از این تاریخ با مبایعه‌نامه عادی یا قولنامه معامله شود این اسناد دیگر در دادگاه‌ها و ادارات معتبر نخواهند بود.

وی با اشاره به تغییر رنگ اسناد جدید افزود: اسناد مالکیتی که پس از این تاریخ صادر می‌شوند سبز رنگ هستند و معامله این املاک تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است و هرگونه قرارداد عادی در این خصوص فاقد اثر قانونی خواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان گفت: اسناد قدیمی‌تر با رنگ آجری فعلاً مشمول این بخش از قانون نیستند مگر در مواردی که در خود سند قید شده باشد بنابراین معیار اصلی تاریخ صدور و رنگ سند است.

ملکی با هشدار درباره تداوم استفاده از اسناد دفترچه‌ای عنوان کرد: در استان حدود ۱۰۰ هزار سند دفترچه‌ای هنوز به تک‌برگ تبدیل نشده‌اند، مالکان این اسناد بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار از دریافت خدماتی نظیر تسهیلات بانکی و پروانه ساخت محروم هستند.

وی روند تعویض اسناد را بسیار ساده دانست و تصریح کرد: برای تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ تنها اصل سند دفترچه‌ای، کارت ملی و حضور مالک کافی است، این فرایند نیاز به استعلام از شهرداری یا دارایی ندارد و هزینه آن کمتر از ۲۰۰ هزار تومان به همراه هزینه پستی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با اشاره به مزایای اسناد تک‌برگ تصریح کرد: این اسناد علاوه بر امنیت بالا و امکان استعلام آنلاین، دارای مختصات جغرافیایی دقیق (UTM) هستند که در مواقع بحران مانند سیل و زلزله امکان بازشناسی حدود املاک را فراهم می‌کند.

ملکی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد اداره کل در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: صدور ۵۲ هزار و ۳۵۱ فقره سند مالکیت با رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به سال قبل، صدور ۸۹ هزار و ۸۵۶ فقره سند مالکیت از زمان اجرای قانون جدید، تثبیت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و صدور اسناد کاداستری برای آن‌ها، صدور ۷۰۰ فقره سند برای شهرک‌های صنعتی استان در راستای حمایت از تولید، و صدور سند برای غار تاریخی کلدر به‌عنوان یکی از نخستین سکونتگاه‌های بشر از جمله مهمترین اقدامات اداره کل ثبت اسناد است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان در پایان از مردم خواست با جدی گرفتن این قوانین و مراجعه برای تعویض اسناد دفترچه‌ای، از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای خود و خانواده‌شان جلوگیری کنند و رسانه‌ها را مهم‌ترین بازوی آگاهی‌بخشی در این مسیر دانست.

