به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امیر قاسم‌زاده اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز و ریزش برگ درختان، چالش همیشگی سوزاندن برگ‌ها در این شهرستان بار دیگر تکرار شده است.

وی افزود: متأسفانه برخی شهروندان با آتش زدن برگ‌ها در باغات و معابر، دود و آلودگی ایجاد می‌کنند که این اقدام سلامت عمومی را به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی تهدید می‌کند و موجب نارضایتی شهروندان شده است.

قاسم‌زاده با تأکید بر اینکه این عمل غیرقانونی و غیربهداشتی است، گفت: سوزاندن برگ‌ها علاوه بر تخلف زیست‌محیطی، نوعی اسراف در منابع طبیعی محسوب می‌شود.

وی پیشنهاد کرد: شهروندان می‌توانند با استفاده از برگ‌ها در تولید کمپوست (کود گیاهی)، هم به حفظ محیط زیست کمک کنند و هم برای باغچه‌های شخصی خود از این منبع ارزشمند بهره‌مند شوند.

