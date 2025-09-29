خبرگزاری کار ایران
سوزاندن برگ‌ درختان پیگیری قضایی می‌شود
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسکو از برخورد قضایی با عاملان سوزاندن برگ درختان که موجب آلودگی هوا می‌شوند، خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امیر قاسم‌زاده اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز و ریزش برگ درختان، چالش همیشگی سوزاندن برگ‌ها در این شهرستان بار دیگر تکرار شده است.

وی افزود: متأسفانه برخی شهروندان با آتش زدن برگ‌ها در باغات و معابر، دود و آلودگی ایجاد می‌کنند که این اقدام سلامت عمومی را به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی تهدید می‌کند و موجب نارضایتی شهروندان شده است.

قاسم‌زاده با تأکید بر اینکه این عمل غیرقانونی و غیربهداشتی است، گفت: سوزاندن برگ‌ها علاوه بر تخلف زیست‌محیطی، نوعی اسراف در منابع طبیعی محسوب می‌شود.

وی پیشنهاد کرد: شهروندان می‌توانند با استفاده از برگ‌ها در تولید کمپوست (کود گیاهی)، هم به حفظ محیط زیست کمک کنند و هم برای باغچه‌های شخصی خود از این منبع ارزشمند بهره‌مند شوند.

