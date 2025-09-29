پیشبینی تولید ۳۷۰ تُن گردو در نور
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از برداشت گردو از ۱۷۰ هکتار باغات بارور این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، نرگس صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور با اعلام این خبر گفت: میانگین عملکرد باغات گردو در این شهرستان ۲.۲ تن در هکتار است و از فعالیت ۴۵۰ بهرهبردار در این باغات پیشبینی میشود ۳۷۰ تن گردو تولید شود.
وی افزود: مناطق میابند و کوهستانی بلده به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد، نور کافی و خاک حاصلخیز، بیشترین سطح زیر کشت گردو را در شهرستان نور به خود اختصاص دادهاند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: این عوامل باعث شده تا ارقام گردوی کشتشده در این مناطق از مرغوبیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و مشتریان زیادی را به خود جذب کند.
صادقی با اشاره به اهمیت توسعه باغات گردو در این شهرستان بر لزوم استفاده از ارقام مناسب و سازگار با منطقه و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت از باغداران و توسعه زیرساختهای لازم، شاهد افزایش تولید و بهبود کیفیت گردوی تولیدی در شهرستان نور باشیم.