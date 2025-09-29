خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی تولید ۳۷۰ تُن گردو در نور

پیش‌بینی تولید ۳۷۰ تُن گردو در نور
کد خبر : 1693038
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از برداشت گردو از ۱۷۰ هکتار باغات بارور این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، نرگس صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور با اعلام این خبر گفت: میانگین عملکرد باغات گردو در این شهرستان ۲.۲ تن در هکتار است و از فعالیت ۴۵۰ بهره‌بردار در این باغات پیش‌بینی می‌شود ۳۷۰ تن گردو تولید شود.

وی افزود: مناطق میابند و کوهستانی بلده به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد، نور کافی و خاک حاصلخیز، بیشترین سطح زیر کشت گردو را در شهرستان نور به خود اختصاص داده‌اند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: این عوامل باعث شده تا ارقام گردوی کشت‌شده در این مناطق از مرغوبیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و مشتریان زیادی را به خود جذب کند.

صادقی با اشاره به اهمیت توسعه باغات گردو در این شهرستان بر لزوم استفاده از ارقام مناسب و سازگار با منطقه و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت از باغداران و توسعه زیرساخت‌های لازم، شاهد افزایش تولید و بهبود کیفیت گردوی تولیدی در شهرستان نور باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی