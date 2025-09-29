به گزارش ایلنا، نرگس صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور با اعلام این خبر گفت: میانگین عملکرد باغات گردو در این شهرستان ۲.۲ تن در هکتار است و از فعالیت ۴۵۰ بهره‌بردار در این باغات پیش‌بینی می‌شود ۳۷۰ تن گردو تولید شود.

وی افزود: مناطق میابند و کوهستانی بلده به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد، نور کافی و خاک حاصلخیز، بیشترین سطح زیر کشت گردو را در شهرستان نور به خود اختصاص داده‌اند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: این عوامل باعث شده تا ارقام گردوی کشت‌شده در این مناطق از مرغوبیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و مشتریان زیادی را به خود جذب کند.

صادقی با اشاره به اهمیت توسعه باغات گردو در این شهرستان بر لزوم استفاده از ارقام مناسب و سازگار با منطقه و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت از باغداران و توسعه زیرساخت‌های لازم، شاهد افزایش تولید و بهبود کیفیت گردوی تولیدی در شهرستان نور باشیم.

انتهای پیام/