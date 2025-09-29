بیش از ۵۵۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن های حمایت زندانیان قرار دارند

به گزارش ایلنا، کامران میر حاجی در نشست هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز اظهارداشت: سمت و سوی برنامه ریزی و اقدامات ما در انجمن، باید به خود اشتغالی ،خود کفائی و اتکائی خانواده زندانی بیانجامد، باید فرد به بازار کار و کار فرمایانی معتبر که دربیرون از مجموعه هستند ارتباط مؤثر پیدا کند و بتواند در فرایند اشتغال مولد و در آمد زا قرار گیرد تا زندگی و معیشت خود را مدیریت و تامین کند و به واسطه این خود کفائی، ارتباط و نیاز حمایتی اقتصادی اون با انجمن خاتمه یابد.

رییس هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز تاکید کرد: فعالیت های انجمن باید به سمت توسعه در آمد و ثروت برای توسعه و ارتقای اقدامات حمایتی باشد، لذا اعضای هیات مدیره و مدعوین جلسات، با پیشنهاد واندیشه پر بار حضور بهم رسانند و توجه داشته باشید که ما ادعائی مبنی بر اینکه همه چیز را میدانیم و هر آنچه گفیتم همان دستور کار باشد، ندارینم، ما بدنبال تحول و پویائی و تعالی کارها به واسططه خرد جمعی هستیم.

میر حاجی ادامه داد: در جلسات اهداف کلان حمایتی مد نظر باشد، مصوبات و پیشنهادات باید موردی ، دارای فرایند مشخص و مدت زمان اقدام باشد، همچنین در جلسات هیات مدیره که باید منظم و به وقت هم تشکیل شود، لازم است روند اجرای مصوبات پیشین و میزان پیشرفت کار یا دلایل عدم انجام بصورت علمی و کارشناسی تشریح شود.

وی با اشاره به انتصاب مدیرعامل جدید انجمن حمایت زندانیان کلانشهر شیراز؛ اظهار داشت: تغییر و تحولات برای آمدن فکر و ایده جدید در عرصه های خدمت و فعالیت است ، آقای محود قربانی در مدت افزون بر ۱۰ ساله تصدی این مسوولیت منشاء خدمات و اقدامات خوب و اثر گزاری در راستای اهداف عالیه انجمن و حمایت از خانواده ها بوده اند، مدیر جدید نیز سابقه خوبی در کارنامه خدمتی دارندو با حمایت و همراهی هیات مدیره و ایجاد ظرفیت های جدید و توسعه خدمات حمایتی می توانند اقدامات جدید، مؤثر و زیر ساختی و پاسخگو به نیازهای حمایتی جامعه هدف را به انجام رسانند.

محمود قربانی مدیر عامل پیشین انجمن حمایت زندانیان شیراز نیز ضمن ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد خود ، با سپاس از همراهی و همفکری اعضای هیات مدیره و جامعه خیرین و یاورانی که در مدت نزدیک به ۱۵ سال، با وی در تحقق اهداف انجمن همراهی نمودند گفت: اگر با نگاه ارزشی به کار انجمن بنگریم و جایگاه آن را در کاهش اسیب های مترجه خانواده ها، صیانت از عزت و کرامت آنان را درک کنیم، متوجه میشویم که خدمت در انجمن تمام لحظاتش میتواند عبادت و کسب اجر و پاداش معنوی باشد.

گفتنی است در ادامه این جلسه حکم انتصاب فاضل کاویانی بعنوان مدیر عامل جدید انجمن حمایت زندانیان شیراز اعطا و با تقدیم لوحج سپاس از خدمات محمود قربانی در مدت مسئولیت این انجمن تقدیر شد. همچنین با مصوبه هیات مدیره ، محمود قربانی با نظر اعضاء به عنوان عضو هیات مدیره انجمن با این نهاد خیریه و حمایتی ادامه همکاری خواهد داد.

همچنین با حضور دادستان مرکز فارس، مدیر زندان مرکزی شیراز، رییس مرکز خدمات حمایتی اداره کل زندانها و دیگر جامعه خیرین و اعضای هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز، از خانواده های زندانیان دارای رتبه های اول تا سوم شرکت کننده در اولین دوره مسابقات آزاد مهارت خانواده های زندانیان با اهدای لوح و هدایائی تجلیل شد.

