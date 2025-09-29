آب گرم های درمانی و سنتی در سرعین احیا می شود

به گزارش ایلنا، رضا آستانی در دیدار فعالان وسرمایه گذاران حوزه گردشگری باآیت الله عاملی نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه اردبیل اظهار کرد: باتوجه به مطالبه اساسی مردم ،گردشگران و تاکیدات نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه اردبیل آب های گرم سنتی در سرعین احیا می شود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی شده آب گرم ژنرال تا پایان سال به صورت سنتی احیا شود ودراختیار مردم وگردشگران قرار گیرد، گفت: آب گرم های درمانی اعصاب سو وحمام شفا هم برنامه ریزی شده باحمایت مسئولان وسرمایه گذاران به صورت سنتی احیا شود ونیاز است سند این آب های گرم ارائه شود.

رئیس هیئت مدیره جامعه آبدرمانی‌های استان اردبیل با اشاره به بلاتکلیفی ۲۰ ساله آب های گرم ساری سو وقره سو افزود: مطالبه اساسی این است که این دو آب گرم از بلاتکلیفی درآید و دراختیار گردشگران و مردم قرار گیرد.

آستانی اضافه کرد: آب گرم پهن لو سرعین هم به صورت سنتی به بهره برداری رسید ودر اختیار مردم وگردشگران قرارگرفت

وی با انتقاد از عدم پرداخت عوارض اب های گرم سرعین توسط شرکت آب منطقه ای گفت:این امر ناعادلانه بوده و انتظار می رود باحمایت مسئولان این عوارض پرداخت وبرای توسعه وتکمیل زیرساخت های سرعین هزینه شود.

رئیس هیئت مدیره جامعه آبدرمانی‌های استان اردبیل با قدردانی از تمام سرمایه گذاران بومی وغیر بومی بیان کرد: همت و دلسوز سرمایه گذاران غیر بومی هم قابل قدردانی است ولی راه نجات استان سرمایه گذاران بومی است که حمایت عملی ویژه از این سرمایه گذاران را می‌طلبد.

انتهای پیام/