مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا خبرداد؛
آغاز عملیات قیرپاشی و آسفالت محور اتصال صدرا به شیراز
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا از آغاز عملیات قیرپاشی و آسفالت بخشی از محور اتصال صدرا به شیراز از طریق بزرگراه امام خامنهای (تنگ قرهپیری) خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت عمران صدرا، جعفر زاهدی درهشوری افزود: این عملیات از کیلومتر ۹+ مسیر به سمت شیراز آغاز شده و در مرحله نخست، ۴.۵ کیلومتر از مجموع ۱۰.۵ کیلومتر پروژه آماده دریافت لایه آسفالت است.
زاهدی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه در محدوده صدرا گفت: از هفته گذشته آزادسازی مسیر در بخش شیراز نیز آغاز شده و امروز نخستین سرویس قیرپاشی در محدوده صدرا انجام شد. این بخش به زودی آسفالت خواهد شد.
وی همچنین درباره تقاطع بلوار حافظ و بزرگراه امام خامنهای اظهار کرد: به دلیل عبور خط لوله در این محدوده، پروژه با پیچیدگیهای فنی خاصی مواجه است. در حال حاضر رایزنی با شرکت نفت برای اخذ مجوزهای لازم ادامه دارد و پیشبینی میشود عملیات اجرایی این تقاطع مهم تا پایان سال جاری آغاز شود.