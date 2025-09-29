آغاز عملیات قیرپاشی و آسفالت محور اتصال صدرا به شیراز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت عمران صدرا، جعفر زاهدی دره‌شوری افزود: این عملیات از کیلومتر ۹+ مسیر به سمت شیراز آغاز شده و در مرحله نخست، ۴.۵ کیلومتر از مجموع ۱۰.۵ کیلومتر پروژه آماده دریافت لایه آسفالت است.

زاهدی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه در محدوده صدرا گفت: از هفته گذشته آزادسازی مسیر در بخش شیراز نیز آغاز شده و امروز نخستین سرویس قیرپاشی در محدوده صدرا انجام شد. این بخش به زودی آسفالت خواهد شد.

وی همچنین درباره تقاطع بلوار حافظ و بزرگراه امام خامنه‌ای اظهار کرد: به دلیل عبور خط لوله در این محدوده، پروژه با پیچیدگی‌های فنی خاصی مواجه است. در حال حاضر رایزنی با شرکت نفت برای اخذ مجوزهای لازم ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی این تقاطع مهم تا پایان سال جاری آغاز شود.

