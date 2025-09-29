انعقاد تفاهم نامه همکاری با 3 هیات ورزشی در اردبیل

به گزارش ایلنا، علی تقی زاده از انعقاد تفاهم نامه همکاری با 3 هیات ورزشی استان اردبیل در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: به همین منظور و در راستای توسعه ورزش روستایی و بازی های بومی محلی و همچنین با هدف برگزاری رویدادهای ورزشی و طرح‌های مشارکتی هیات جلسه ای با حضورروسای هیات ورزش کارگری،هیات ورزش دانش آموزی و دانشجویی استان اردبیل به میزبانی هیات روستایی استان برگزار شد.

وی افزود:دراین جلسه محورهای همچون برگزاری رویدادهای ورزشی کارگری با محوریت بازی های بومی محلی، برگزاری المپیاد ورزش دانش آموزی و میدان پویا و دختران آفتاب و طرح های مشارکتی با محوریت بازی های بومی محلی، برگزاری المپیاد و مسابقات ورزش دانشجویی با محوریت بازی های بومی محلی، برگزاری دوره های آموزش داوری و مربیگری بازی های بومی محلی با همکاری هر سه هیات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس هیات ورزش روستایی،عشایری وبازی های بومی محلی استان اردبیل اضافه کرد: پیرو همکاری با هیات های ورزش استانی، با موافقت روسای هیات‌های ورزشی حاضر در جلسه در راستای تقویت رشته های ورزشی و هویت بخشی به رشته های ورزشی و اهمیت به حوزه های مختلف از جمله ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در بین دانش آموزان، دانشجویان و ورزرش کارگری و احیای آئیین های سنتی در بین خانواده ها و استفاده از ظرفیت های همدیگر مقرر شد تفاهم نامه همکاری بین هیات‌های ورزشی منعقد شود.

انتهای پیام/