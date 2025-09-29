۳۶ درصد افراد بالای ۱۸ سال در اردبیل مبتلا به فشارخون بالا هستند

به گزارش ایلنا، سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به نامگذاری ۲۹ سپتامبر بعنوان روز جهانی قلب با شعار «هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید» اظهار کرد: با توسعه شهرنشینی، افزایش روزافزون غذاهای پرنمک و پرچرب و شیوع کم تحرکی و افزایش اضافه وزن و چاقی و استرس بالا، شاهد افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و عوارض و ناتوانی‌های ناشی از آن در جوامع هستیم.

وی افزود: در حال حاضر بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی در دنیا و کشور بوده و ۴۸ درصد علل مرگ و میر سالانه در استان، بدلیل بیماری های قلبی و عروقی است.

معاون بهداشت دانشگاه ادامه داد: در ۶ ماهه اول سالجاری، تعداد ۴۱۴ هزار و ۸۴۸ مراقبت برای بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون بالا توسط پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه های بهداشت استان اردبیل ارائه شده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار افراد مبتلا به دیابت و فشارخون بالا در استان گفت: در حال حاضر تعداد ۴۳ هزار و ۲۸۷ نفر مبتلا به دیابت و تعداد ۸۴ هزار و ۳۱۰ نفر مبتلا به فشار خون بالا در سطح استان شناسایی شده و تحت مراقبت تیم سلامت واحدهای بهداشتی هستند.

صادقیه اهری ادامه داد: براساس آخرین پیمایش کشوری بیماری‌های غیر واگیر سال ۱۴۰۰، میزان شیوع بیماری دیابت در افراد سنین بالای ۲۵ سال در کشور ۱۴/۱۵ درصد و استان اردبیل ۱۴/۲۲ درصد و همچنین بیماری فشار خون بالا در افراد بالای ۱۸ سال در کشور، ۳۲/۰۳ و استان اردبیل ۳۶ درصد بوده که استان اردبیل نسبت به میانگین کشوری، شیوع بالاتری دارد.

وی اظهار کرد: جهت انجام غربالگری رایگان از نظر بیماری دیابت و فشار خون بالا با مشارکت در برنامه خطرسنجی، کلیه افراد بالای ۳۰ سال می توانند به نزدیکترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

رئیس مرکز بهداشت استان تاکید کرد: با توجه به عوارض جدی بیماری‌های دیابت و فشارخون بالا، ضروری است کلیه بیماران مبتلا ضمن رعایت شیوه زندگی متناسب با بیماری خود، هر سه ماه یکبار جهت مراقبت لازم توسط پزشک، به واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

معاون بهداشت دانشگاه بر ضرورت توجه به راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای غیرواگیر تاکید کرد و بیان داشت: اصلاح سبک زندگی آسیب رسان به سلامت بویژه ورزش منظم روزانه و کنترل وزن و حفظ شاخص توده ای بدن ایده آل، اصلاح الگوی تغذیه ای (پرهیز ازاستفاده از غذاهای پرچرب و پر نمک و افزایش مصرف روزانه میوه و سبزیجات)، ترویج سبک زندگی سالم در جامعه دانش آموزی و مدیریت استرس از مهمترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماریهای غیرواگیر از جمله دیابت و فشار خون بالا است.

