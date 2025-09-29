۱۲ هکتار از مراتع باغان خراسان شمالی طعمه آتش شد
فرماندار شهرستان شیروان گفت: آتشسوزی در ارتفاعات باغان شهرستان شیروان در شب گذشته ۱۲ هکتار از مراتع سرسبز این منطقه را طعمه خود کرد.
به گزارش ایلنا، محمد احمدی روز دوشنبه اظهار کرد: این حادثه آتشسوزی شب گذشته گزارش و با تلاش سه ساعته نیروهای مختلف مهار شد.
وی گفت: این عرصه های مرتعی دارای پوشش متراکم و خوب است و همین امر شدت آتشسوزی را بیشتر کرد، همچنین سختگذر بودن و وزش باد سبب شد تا مهار آتش مشکل باشد اما با تلاش نیروها، این حادثه مهار شد.
احمدی با اشاره به اینکه بخش زیادی از آتش سوزیها در عرصههای طبیعی عامل انسانی دارد خاطرنشان کرد: احتمال میرود عامل این آتشسوزی، دامداران منطقه باشند که نتوانسته اند آتش را مهار کنند.
فرماندار شیروان افزود: میزان خسارت وارد شده به مراتع و گستره آتشسوزی در دست بررسی است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسانشمالی نیز گفت: آتش ارتفاعات کوههای باغان شیروان با حضور ۲۰۰ نفر از عوامل مختلف نیروهای محلی، بسیج، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و جمعیت هلال احمر مهار شد.
علی گودرزی اظهار کرد: حضور به موقع نیروها در محل، قابل تقدیر است.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.