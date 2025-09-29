۶ مصدوم در تصادف زنجیرهای محور اندیمشک - خرمآباد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از وقوع تصادف زنجیرهای در محور اندیمشک به خرمآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۴۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶، یک حادثه رانندگی از نوع تصادف زنجیرهای در کیلومتر ۱۰ محور اندیمشک به خرمآباد رخ داد که در این سانحه، چند وسیله نقلیه شامل یک دستگاه پژو، یک اتوبوس مسافربری و یک کامیون با یکدیگر برخورد کردند که منجر به اختلال در تردد و آسیبدیدگی چند نفر شد.
وی افزود: بر اساس گزارشهای اولیه، این حادثه منجر به مصدومیت ۶ نفر شد. مصدومان شامل سه مرد ۵۵، ۵۱ و ۲۴ ساله و همچنین سه زن ۴۵، ۲۱ و ۱۵ ساله بودند که همگی توسط نیروهای امدادی اورژانس حاضر در محل، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: لزوم رعایت سرعت مجاز، توجه به علائم هشداردهنده و حفظ فاصله ایمن بین خودروها تأکید می شود.
احمدی افزود: در حال حاضر، وضعیت عمومی مصدومان تحت نظر تیم پزشکی قرار دارد.