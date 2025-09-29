به مناسبت روز ایمنی و آتشنشانی عنوان شد؛
نجات بیش از ۱٠٠ شهروند شوشی در۶ ماهه نخست امسال توسط آتشنشانان
به مناسبت هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی، توسط رییس سازمان آتشنشانی شهرداری شوش، عملکرد این سازمان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تشریح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، سید محمد موسوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «آتش نشانی مهمترین بازوی مدیریت شهری در مواقع بحرانی است و کارکنان خدوم این سازمان تنها به فکر جان و مال شهروندان در زمان حوادث هستند.»
وی در ادامه گفت: «با توجه به اینکه حوزه فعالیت سازمان آتشنشانی محدود به شهر است، اما بارها در خارج از محدوده نیز حوادث مختلفی رخ داده که به دلیل حس انسان دوستانه و حفظ محیط زیست، خودروها و اکیپ امداد و نجات را به محل حادثه اعزام کردهایم.»
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش با بیان اینکه از مجموع ۸۶۶ عملیات انجام شده ۳۷۳ مورد مربوط به عملیاتهای اطفای حریق بوده، افزود: «۴۹۳ عملیات امداد و نجات و سایر عملیاتها در دیگر بخشها حاصل تلاش آتش نشانان شهر شوش در ۶ ماه گذشته بوده است.»
سید محمد موسوی همچنین به برقراری بیش از ۱۲ هزار و ۹۵۰ تماس تلفن مزاحمی و یا اشتباه با سامانه ۱۲۵ در طول ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت : «این تماسها نه تنها موجب سلب آرامش و ضررهای معنوی و مادی میشود، بلکه باعث میشود که ما از خدماترسانی بهموقع به حادثهدیدگان واقعی باز بمانیم. هر یک از اپراتورها روزانه پاسخگوی حداقل ۷۰ تماس مزاحمی هستند که بخشی از این تماسها به جز تماسهای منتهی به عملیات، درخواست مشاوره ایمنی یا تماسهای غیر مرتبط است.»
وی همچنین یادآور شد که این سازمان در طول سال به طور متناوب دورههای آموزشی آتشنشانی و خدمات ایمنی را برای ادارات، سازمانها و مدارس برگزار میکند.
موسوی در پایان گفت: «جا دارد از حمایتهای مجموعهی شهرداری و مسئولین شهرستان شوش تشکر و قدردانی کنم.»