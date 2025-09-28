زلزله فیروزان در شهرستان نهاوند را لرزاند

این زمین لرزه که ساعت ۱۸ و ۲۸ دقیقه به وقوع پیوست، در شهرستان های اطراف از جمله ملایر و تویسرکان و جنوب استان کرمانشاه و شمال لرستان نیز احساس شد.



گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.