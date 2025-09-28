خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلزله فیروزان در شهرستان نهاوند را لرزاند

زلزله فیروزان در شهرستان نهاوند را لرزاند
کد خبر : 1692882
لینک کوتاه کپی شد.

زلزله ای به قدرت ۴.۲ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین شامگاه امروز یکشنبه فیروزان در شهرستان نهاوند در جنوب غربی استان همدان را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، عمق ۱۰ کیلومتری زمین در فیروزان شهرستان نهاوند کانون این زمین لرزه اعلام شده است.

این زمین لرزه که ساعت ۱۸ و ۲۸ دقیقه به وقوع پیوست، در شهرستان های اطراف از جمله ملایر و تویسرکان و جنوب استان کرمانشاه و شمال لرستان نیز احساس شد.

گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی