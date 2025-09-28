زلزله فیروزان در شهرستان نهاوند را لرزاند
زلزله ای به قدرت ۴.۲ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین شامگاه امروز یکشنبه فیروزان در شهرستان نهاوند در جنوب غربی استان همدان را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، عمق ۱۰ کیلومتری زمین در فیروزان شهرستان نهاوند کانون این زمین لرزه اعلام شده است.
این زمین لرزه که ساعت ۱۸ و ۲۸ دقیقه به وقوع پیوست، در شهرستان های اطراف از جمله ملایر و تویسرکان و جنوب استان کرمانشاه و شمال لرستان نیز احساس شد.
گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.