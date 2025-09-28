به گزارش ایلنا، جعفر مردانی عصر امروز در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان، قاچاق را عاملی برای کاهش درآمدهای دولت، افزایش نرخ بیکاری و نابودی فرصت‌های شغلی دانست.

وی با اشاره به آثار مخرب قاچاق افزود:برای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از دست می‌رود و این به معنای نابودی امید بخشی از جوانان به آینده است.

مردانی قاچاق را تهدیدی برای سلامت مردم،امنیت ملی و فرهنگ جامعه توصیف کرد و گفت: کالای قاچاق فاقد کیفیت و استانداردهای لازم است و سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد. همچنین این پدیده آثار زیانباری بر هویت و ارزش‌های فرهنگی جامعه بر جای می‌گذارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:قاچاق کالا و ارز نظم و ثبات اقتصادی کشور را بر هم می‌زند و هیچ سیاست حمایتی از تولید، بدون کنترل این پدیده به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین لازم است همه دستگاه‌ها عزم ملی خود را در این زمینه نشان دهند.

وی تمرکز بر کالاهای راهبردی مانند سوخت،نهاده‌های کشاورزی و دارو، هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای رهگیری کالاها و هماهنگی کامل بین دستگاه‌های قضایی، امنیتی، اجرایی و انتظامی را از مهم‌ترین محورهای مقابله با قاچاق برشمرد.

مردانی با اشاره به قرارگیری استان در کریدور شمال– جنوب کشور و افزایش تردد خودروهای حامل کالای قاچاق گفت: با وجود تلاش‌های پلیس و دستگاه‌های امنیتی، نیازمند برنامه‌ریزی جدی‌تر برای مقابله با قاچاق سوخت، چوب، ذغال و سایر اقلام هستیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری به شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحولات بین‌المللی و نوسانات بازار ارز اشاره کرد و افزود:احتکار و گران‌فروشی کالاهای اساسی تهدیدی جدی برای معیشت مردم است. لازم است جلسات تنظیم بازار به‌ویژه در حوزه آرد و نان به صورت منظم و هفتگی برگزار شود.

وی خواستار افزایش گشت‌های مشترک سازمان صنعت،معدن و تجارت، نظارت دقیق سازمان جهاد کشاورزی بر بازار، هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها و تقویت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی برای جلوگیری از قاچاق چوب و ذغال شد.

مردانی بر ضرورت نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی در پایان گفت:حمایت از تولید و مقابله با قاچاق، نیازمند مشارکت همگانی و برنامه‌ریزی منسجم همه دستگاه‌ها است.

