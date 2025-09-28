خبرگزاری کار ایران
توسط بهزیستی خوزستان صورت گرفت؛

اعلام فراخوان تاسیس و راه‌اندازی مراکز روزانه و شبانه روزی کودکان کار و خیابان

اداره کل بهزیستی خوزستان به منظور تاسیس و راه‌اندازی مراکز روزانه و شبانه روزی کودکان کار و خیابان در استان فراخوان داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی خوزستان، این نهاد حمایتی در نظر دارد به منظور شناسایی، جذب، بررسی تابعیت، پذیرش، بازتوانی و پیگیری وضعیت کودکان کار و خیابان به خرید خدمت با استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی اقدام کند.

به همین منظور از موسسات حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.

شرایط تاسیس و راه اندازی مراکز روزانه و شبانه روزی کودکان کار و خیابان به شرح زیر است:

  • موسسات خیریه (غیر انتفاعی) حقوقی وحقیقی می‌بایست دارای پروانه تاسیس از اداره کل بهزیستی استان خوزستان باشند. در صورتیکه فاقد پروانه تاسیس از سازمان بهزیستی هستند، باید ظرف مدت یک ماه نسبت به دریافت پروانه تاسیس از کمیسیون ماده ۲۶ اقدام کنند.
  • دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.
  • هیچگونه وابستگی سیاسی و حزبی و اهداف انتفاعی نداشته باشد.‌
  • اولویت با مراکزی است که حداقل یکسال سابقه همکاری مثبت در حوزه اجتماعی و مورد تائید معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی باشد.‌
  • شیوه نامه مربوطه را به طورکامل مطالعه وشرایط آن را پذیرفته باشد.

 

