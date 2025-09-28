۲۵۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در گیلان کشف شد

به گزارش ایلنا از رشت، جواد بیدی ضمن قدردانی از فعالیت های دفتر حراست و امور محرمانه توزیع برق گیلان برای کشف این گونه مراکز از کشف و شناسایی ۲۵۸ دستگاه ماینر در ۴۴ مرکز غیر قانونی استخراج رمزارز در استان گیلان از ابتدای سال تاکنون خبر داد و اظهار کرد: تلاش برای شناسایی و کشف دستگاه‌های ماینر غیرقانونی در استان گیلان به طور جدی ادامه دارد زیرا این متخلفان باتوجه به شرایط ویژه صنعت برق موجب تضییع حقوق مشترکان و شهروندان و افزایش میزان خاموشی ها می‌شوند.

بیدی با اشاره به اینکه دستگاه‌های استخراج بدون مجوز ارز دیجیتال یکی از مهمترین عوامل افزایش غیرمجاز مصرف برق هستند، اظهار داشت: مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز به دلیل مصرف بیش از اندازه برق، سبب تخریب شبکه های برق خواهد شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان، برگزاری چندین مورد اقدام فراگیر با هدف ردیابی و کشف ماینرهای غیرمجاز، تشکیل گروه های ویژه جهت بررسی میدانی و شناسایی محل‌های نصب ماینر، هماهنگی با مراجع قضایی و اخذ مجوز جهت ورود به مراکز استقرار ماینر، تقویت اکیپ برق‌های غیر مجاز و آموزش و ایجاد حساسیت در همکاران بهره‌برداری و ماموران قرائت امورهای اجرایی جهت شناسایی و مستندسازی مراکز استقرار ماینر را از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق گیلان در زمینه‌ی شناسایی و برخورد با مراکز تولید ارز دیجیتال اعلام کرد.

وی تصریح کرد: براساس آیین نامه شرکت توانیر برای این مراکز متخلف، جرایم سنگین مالی به دلیل استفاده غیرمجاز از شبکه های برق صادر شده است و به مراجع قضایی ذی ربط نیز معرفی شده اند.

بیدی عنوان کرد: مسأله رمزارزها را باید فراتر از افزوده شدن یک مصرف کننده به دیگر مصرف کنندگان برق لحاظ کرد و باید آن را بعنوان مسأله ای که می تواند به تهدیدی فزاینده برای ثبات صنعت برق، و ثبات اجتماعی و سیاسی تبدیل شود در نظر گرفت.

وی افزود: افرادی که مراکز غیرمجاز رمز ارز را معرفی کنند، تا ۳۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد ضمن اینکه اینکار از طریق نرم افزار برق من و سامانه ۱۲۱ امکان پذیر است و البته نام این افراد محرمانه خواهد ماند.

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان در پایان از تلاش های شبانه روزی همکاران خود از جمله دفتر حراست و امور محرمانه، خدمات مشترکین امورها، دفتر لوازم اندازه گیری و مجری برق های غیر مجاز در راستای کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز رمزارز را مورد تقدیر قرار داد.

انتهای پیام/