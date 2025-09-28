معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان:
۲۵۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در گیلان کشف شد
معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان از کشف و شناسایی ۲۵۸ دستگاه ماینر در ۴۴ مرکز غیر قانونی استخراج رمزارز در استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، جواد بیدی ضمن قدردانی از فعالیت های دفتر حراست و امور محرمانه توزیع برق گیلان برای کشف این گونه مراکز از کشف و شناسایی ۲۵۸ دستگاه ماینر در ۴۴ مرکز غیر قانونی استخراج رمزارز در استان گیلان از ابتدای سال تاکنون خبر داد و اظهار کرد: تلاش برای شناسایی و کشف دستگاههای ماینر غیرقانونی در استان گیلان به طور جدی ادامه دارد زیرا این متخلفان باتوجه به شرایط ویژه صنعت برق موجب تضییع حقوق مشترکان و شهروندان و افزایش میزان خاموشی ها میشوند.
بیدی با اشاره به اینکه دستگاههای استخراج بدون مجوز ارز دیجیتال یکی از مهمترین عوامل افزایش غیرمجاز مصرف برق هستند، اظهار داشت: مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز به دلیل مصرف بیش از اندازه برق، سبب تخریب شبکه های برق خواهد شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان، برگزاری چندین مورد اقدام فراگیر با هدف ردیابی و کشف ماینرهای غیرمجاز، تشکیل گروه های ویژه جهت بررسی میدانی و شناسایی محلهای نصب ماینر، هماهنگی با مراجع قضایی و اخذ مجوز جهت ورود به مراکز استقرار ماینر، تقویت اکیپ برقهای غیر مجاز و آموزش و ایجاد حساسیت در همکاران بهرهبرداری و ماموران قرائت امورهای اجرایی جهت شناسایی و مستندسازی مراکز استقرار ماینر را از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق گیلان در زمینهی شناسایی و برخورد با مراکز تولید ارز دیجیتال اعلام کرد.
وی تصریح کرد: براساس آیین نامه شرکت توانیر برای این مراکز متخلف، جرایم سنگین مالی به دلیل استفاده غیرمجاز از شبکه های برق صادر شده است و به مراجع قضایی ذی ربط نیز معرفی شده اند.
بیدی عنوان کرد: مسأله رمزارزها را باید فراتر از افزوده شدن یک مصرف کننده به دیگر مصرف کنندگان برق لحاظ کرد و باید آن را بعنوان مسأله ای که می تواند به تهدیدی فزاینده برای ثبات صنعت برق، و ثبات اجتماعی و سیاسی تبدیل شود در نظر گرفت.
وی افزود: افرادی که مراکز غیرمجاز رمز ارز را معرفی کنند، تا ۳۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد ضمن اینکه اینکار از طریق نرم افزار برق من و سامانه ۱۲۱ امکان پذیر است و البته نام این افراد محرمانه خواهد ماند.
معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان در پایان از تلاش های شبانه روزی همکاران خود از جمله دفتر حراست و امور محرمانه، خدمات مشترکین امورها، دفتر لوازم اندازه گیری و مجری برق های غیر مجاز در راستای کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز رمزارز را مورد تقدیر قرار داد.