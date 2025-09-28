خبرگزاری کار ایران
توقیف کامیون با ۲۰ هزار قرص متادون در شهرضا

کد خبر : 1692824
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف ۵۳۸ بطری شربت و۲۰ هزار و ۶۸۰ عدد قرص متادون در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ شکرالله پورخاقان اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید" امامی" شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی تخصصی ازاین خودروپرداخته که در نتیجه تعداد ۵۳۸ بطری شربت و۲۰ هزار و ۶۸۰ عدد قرص متادون را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: در این رابطه ۲متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

 

