به گزارش ایلنا، افسانه خواست خدایی عصر امروز در نطق پیش از دستور صحن علنی شورا گفت: تا امروز راهکارهای ارائه‌شده بیشتر شبیه مُسکن‌های مقطعی بوده‌اند تا درمان ریشه‌ای. متأسفانه عوارض ترافیکی و کسری پارکینگ به جای آنکه به کاهش بار ترافیکی کمک کنند، صرفاً به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل شده‌اند.

خواست خدایی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور بلوار عدالت جنوبی و عادل‌آباد افزود: علت اصلی این بحران، حضور مجتمع تجاری نگین فارس و بی‌توجهی به پیوست ترافیکی در زمان صدور مجوز ساخت آن بوده است. امروز مردم مناطق عادل‌آباد، بلوار عدالت، چهارراه زندان، فرگاز، بلوار دولت و شهرک امام رضا باید تاوان زیاده‌خواهی برخی سرمایه‌داران و تصمیمات نادرست گذشته را بپردازند.

به گفته این عضو شورا، همزمانی فعالیت این مجتمع تجاری با عملیات عمرانی قطار شهری و نیز جانمایی نامناسب ورزشگاه پارس در سال‌های گذشته، معضل ترافیکی این محدوده را تشدید کرده است؛ به‌گونه‌ای که حل این گره ترافیکی برای مردم به یک آرزوی محال تبدیل شده است.

خواست خدایی با بیان اینکه مردم برای رسیدن به خانه یا محل کارشان روزانه زمان زیادی را در ترافیک سپری می‌کنند، تأکید کرد: از دادستان دکتر میرحاجی عاجزانه تقاضا دارم نسبت به الزام این مجموعه تجاری در تأمین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، از ادامه فعالیت این مجتمع جلوگیری شود.

کمبود اتوبوس و ضعف خدمات حمل‌ونقل عمومی، در مناطق جنوبی شیراز

عضو شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شیراز را نامناسب توصیف کرد و گفت: بخشی از دانش‌آموزان عزیز ما به دلیل شرایط اقتصادی یا ترجیح استفاده از حمل‌ونقل عمومی، از خطوط اتوبوسرانی استفاده می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه کیفیت و کمیت خدمات ناوگان در ساعات اوج به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر، پاسخگوی نیاز نیست. خطوطی مانند ۱۰، ۱۴، ۱۷، ۲۶، ۲۸ و ۳۳ که بیشترین دانش‌آموز را جابه‌جا می‌کنند، غالباً با فواصل زمانی طولانی و ازدحام شدید مواجه‌اند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از دانش‌آموزان پس از چند بار پر شدن اتوبوس موفق به سوار شدن می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه برای برخی خانواده‌ها اتوبوس تنها گزینه حمل‌ونقل دانش‌آموزان است، ادامه داد: دانش‌آموزان و شهروندانی که امکان استفاده از تاکسی، تاکسی اینترنتی یا سرویس مدارس را ندارند، ناچارند از اتوبوس یا قطار شهری استفاده کنند. بنابراین کیفیت و کمیت این ناوگان نقش مهمی در خدمت‌رسانی عادلانه به شهروندان دارد.

خواست خدایی سپس با اشاره به مسئولیت سایر دستگاه‌ها در مدیریت بحران ترافیک گفت:حل معضل ترافیک تنها بر عهده شهرداری نیست. پلیس راهنمایی و رانندگی نقش محوری در اجرای قوانین، برخورد با توقف‌های غیرمجاز در معابر اصلی و نظارت بر زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی دارد. سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان باید مدیریت ناوگان عمومی را متناسب با نیازهای شهر ساماندهی کند. همچنین استانداری و اداره کل راه و شهرسازی موظف‌اند پروژه‌های بزرگراهی و کمربندی را در اطراف شیراز اجرا و برای تأمین اعتبار آن‌ها پیگیری کنند؛ چراکه این پروژه‌ها نقشی اساسی در کاهش بار ترافیک درون‌شهری دارند.

لزوم بازنگری در طرح‌های ترافیکی شیراز

وی بر ضرورت مطالعه دقیق‌تر و آینده‌نگرانه‌تر در اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های ترافیکی تأکید کرد.

خواست خدایی افزود: برخی نقاط پرتردد شیراز همچون بلوار مدرس، خیابان زند، ستارخان، زرگری، ملاصدرا و میدان معلم، با وجود اجرای اصلاحات ترافیکی، همچنان در ساعات اوج یکی از کانون‌های اصلی بار ترافیکی به شمار می‌روند. این موضوع نشان می‌دهد که طرح‌های اجراشده نیاز به بازنگری دقیق‌تر دارند.

وی همچنین درباره محدوده ورودی‌های شهر و به‌ویژه دروازه قرآن گفت: همپوشانی ترافیک ورودی با ترافیک داخلی این محدوده، به‌ویژه در ایام تعطیل، موجب ایجاد گره‌های کور ترافیکی می‌شود و مدیریت یکپارچه این بخش ضروری است.

این عضو شورای شهر شیراز بر لزوم تسریع در ساماندهی بارفروشان و اغذیه‌فروشان که در کمیسیون خدمات شهری در حال پیگیری است و همچنین فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از پارک‌های عمود بر مسیر تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط شهرداری شیراز طی سال‌های اخیر گفت:احداث معابر جدید، بزرگراه‌ها، تقاطع‌های غیرهمسطح و تونل‌ها برای توزیع بار ترافیک، تعریض خیابان‌ها، اصلاح هندسی تقاطع‌ها، توسعه حمل‌ونقل ریلی، اطلاع‌رسانی به رانندگان درباره وضعیت مسیرها و پایش لحظه‌ای ترافیک از طریق دوربین‌های مدیریتی و ثبت تخلفات، همگی اقدامات ارزشمندی بوده است.

خواست خدایی تصریح کرد: بررسی میدانی سطح شهر نشان می‌دهد که این اقدامات هرچند مؤثر و ارزشمند بوده‌اند، اما برای حل کامل مشکلات ترافیکی کافی نیستند و نیاز به تدابیر جامع‌تر و آینده‌نگرانه‌تر وجود دارد.

لزوم تدوین طرح جامع و هوشمند ترافیک و پارکینگ در شیراز

عضو شورای اسلامی شهر شیراز بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های ترافیکی و پارکینگ شهری تأکید کرد و افزود:یکی از مشکلات اساسی، اخذ جریمه کسر پارکینگ در قبال تغییر کاربری پارکینگ ساختمان‌ها، به‌ویژه در برج‌ها و مجتمع‌های تجاری است.

به گفته وی این اقدام نه‌تنها به کاهش ترافیک کمک نکرده بلکه با افزایش هزینه ساخت مسکن و کسب‌وکار، خود به عاملی برای تشدید ترافیک و بی‌نظمی شهری تبدیل شده است.

این عضو شورا با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته کارنامه موفقی در کاهش ترافیک شهر وجود نداشته، افزود:ره‌آورد سیاست‌های فعلی چیزی جز آلودگی هوا، ترافیک‌های سنگین، افزایش مصرف سوخت و فشار روانی بر مردم نبوده است.

وی راهکار برون‌رفت از این وضعیت را تدوین طرح جامع پارکینگ‌های عمومی و طبقاتی در مراکز پرترافیک دانست و خواستار استفاده شهرداری از فناوری‌های نوین برای احداث پارکینگ‌های مکانیزه و عمقی شد.

به گفته خواست خدایی، تقویت زیرساخت‌های پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری نیز باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد:شهروندی که از نبود مسیر ایمن پیاده و دوچرخه رنج می‌برد، طبیعی است که استفاده از خودروی شخصی را ترجیح دهد.

در ادامه این نطق تأکید شد: وظایف شهرداری در احداث پارکینگ و کنترل ترافیک دو روی یک سکه‌اند. احداث بی‌برنامه پارکینگ تنها خودروهای شخصی بیشتری را به مرکز شهر جذب می‌کند و از سوی دیگر، کنترل ترافیک بدون جایگزین مناسب برای پارک خودروها با نارضایتی مردم همراه خواهد شد. راه‌حل نهایی، حرکت به سمت مدیریت تقاضای سفر است.

این عضو شورا از شهرداری خواست که در اسرع وقت طرح جامع و هوشمند کنترل ترافیک و تأمین پارکینگ را با مشارکت کارشناسان مستقل به شورا ارائه کند.

وی افزود: شهرداری باید اولویت بودجه‌ای را از پروژه‌های عمرانی پرزرق‌وبرق اما کم‌اثر به سمت سرمایه‌گذاری واقعی در حمل‌ونقل عمومی و پیاده‌محوری تغییر دهد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: شهرداری باید گزارش شفاف و مبسوطی از اقدامات خود در حوزه مدیریت و کنترل ترافیک به صحن شورا ارائه دهد. امید است با عزم جدی و هماهنگی بیشتر بین همه دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثرتری برای تبدیل شیراز به شهری با ترافیک روان و ایمن برداشته شود. شورای اسلامی شهر نیز همواره پشتیبان اقدامات سازنده خواهد بود.

