سه قطعنامه‌ شورای امنیت در زمان لاریجانی و سه قطعنامه زمان ما صادر شد

به گزارش ایلنا، جلیلی امروز در سفر به شیراز با تعدادی از تشکل‌های مردمی استان فارس دیدار کرد و سپس در مراسم بزرگداشت یکمین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله که در دانشکده پزشکی شیراز برگزار شد به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: ما تاکید می کردیم که فعالیت‌های قانونی یک کشور باید تعلیق نشود. سال ۸۲ به طرف غربی می گفتیم بگذارید ما یک سانتریفیوژ داشته باشیم ولی آنها می گفتند نه همه باید تعلیق بشوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: در سال ۹۲ که گفتگوها شروع شد ما ۱۹ هزار سانتریفیوژ داشتیم ۱۰ هزار کیلو مواد داشتیم مواد هسته‌ای غنی‌ شده سه درصد سه و نیم درصد و مقداری ۲۰ درصد داشتیم یعنی چیزهایی که برای ساخت داروها لازم بود.

وی گفت: ملت ایران امروز در نقطه‌ای تاریخی قرار دارد که می‌تواند نقش فعالی در شکل‌گیری نظم جدید جهانی ایفا کند؛ نظمی که برخلاف مناسبات ناعادلانه گذشته، بر پایه عدالت و حقوق ملت‌ها بنا شود.

جلیلی به اهمیت فرصت‌های کشور و ضرورت بهره‌برداری صحیح از آن‌ها تاکید کرد و ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه بر مبارزه با فساد و تبیین مسائل مهم تمرکز شده است و باید همه گروه‌ها و جریان‌ها در این موضوع مهم همکاری کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه خواستار استفاده بهتر از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌های محلی شد و افزود: بر خلاف جریان‌های قدرت و ثروت که رسانه‌های بزرگ را در اختیار دارند، ظرفیت‌های مردمی در شهرستان‌ها و رسانه‌های محلی که به‌صورت مویرگی با مردم ارتباط می‌گیرند می‌تواند در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم نقش موثرتری ایفا کند.

‌جلیلی با اشاره به ترور شهید سید حسن نصرالله، از فرماندهان مقاومت، توسط رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: نام عملیات ترور این شهید را «نظم جدید» گذاشتند؛ این انتخاب نشان می‌دهد که دشمنان برای بازطراحی مناسبات منطقه‌ای، از ترور علمی و نظامی بهره می‌گیرند.

وی افزود: امروز شاهد ترور استادان دانشگاه نه در محل کار، بلکه در خانه‌هایشان و کنار خانواده هستیم؛ آن‌هم با جنگنده و موشک، از هزاران کیلومتر فاصله. جرم این افراد تنها علم‌آموزی و خدمت علمی به کشورشان بوده است. آنهایی که اشک تمساح می‌ریختند، بیانیه صادر کنند.

