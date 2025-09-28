ضرورت حل مشکل خشکسالی اصفهان در سطح ملی

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام منوچهر مهروی‌پور در یکصد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: همانگونه که موضوع آب آشامیدنی تهران با ورود مستقیم عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور بصورت مستمر پیگیری شد، انتظار می‌رود نمایندگان منتخب مردم، بویژه آنان که با رویکرد پیگیری مسائل آب به مجلس راه یافته‌اند، این موضوع را نیز در سطح ملی و کلان پیگیری کنند.

عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در سال ۱۳۷۸ در باره تقسیم منابع آبی زاینده‌رود و انتقال آن به دیگر مناطق خارج از حوضه این رودخانه اضافه کرد: در آن زمان مقرر شده بود پروژه‌های انتقال آب و برداشت‌ها از این رودخانه بصورت دقیق مدیریت شود، اما این اقدامات بطورکامل محقق نشد و اکنون پرسش این است که در برابر افکار عمومی و تاریخ، چه پاسخی خواهیم داشت؟

مهروی پور افزود: تجربه خشکسالی مقطعی زاینده‌رود مسبوق به سابقه است، اما بحرانی شدن تامین آب آشامیدنی شهروندان، وضعیتی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

انتهای پیام/