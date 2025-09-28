عامل قتل خانوادگی در کوههای اطراف ایلام دستگیر شد
دادستان ایلام از دستگیری عامل قتل خانوادگی در کوههای اطراف خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، عبدالوهاب بخشنده گفت: عامل قتل خانوادگی که در روزهای گذشته منجر به جانباختن تعدادی از اعضای یک خانواده در یکی از محلات شهر ایلام شد، شناسایی و در کوههای اطراف ایلام دستگیر گردید. متهم هماکنون دستگیر و بازپرس شعبه دادسرای ایلام نیز دستورات لازم قضایی را صادر کرده است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در دستور کار فوری دستگاه قضایی قرار گرفته است، افزود: از رسانهها و شهروندان نیز انتظار میرود تا پیش از اعلام رسمی مراجع قضایی، از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.