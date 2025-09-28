خبرگزاری کار ایران
عامل قتل خانوادگی در کوه‌های اطراف ایلام دستگیر شد

دادستان ایلام از دستگیری عامل قتل خانوادگی در کوههای اطراف خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، عبدالوهاب بخشنده گفت:  عامل قتل خانوادگی که در روزهای گذشته منجر به جان‌باختن تعدادی از اعضای یک خانواده در یکی از محلات شهر ایلام شد، شناسایی و در کوه‌های اطراف ایلام دستگیر گردید. متهم هم‌اکنون دستگیر و بازپرس شعبه دادسرای  ایلام نیز دستورات لازم قضایی را صادر کرده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در دستور کار فوری دستگاه قضایی قرار گرفته است، افزود: از رسانه‌ها و شهروندان نیز انتظار می‌رود تا پیش از اعلام رسمی مراجع قضایی، از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

