شهردار رشت مطرح کرد؛
واگذاری خانههای قدیمی و تاریخی رشت در قالب سرمایهگذاری
شهردار رشت خاطرنشان کرد: از این پس، موضوع خانههای تاریخی بهعنوان محور ثابت در جلسات سرمایهگذاری شهرداری بررسی خواهد شد تا با همافزایی میان مالکین و سرمایهگذاران، گامهای عملی برای بازآفرینی این ظرفیت ارزشمند برداشته شود.
به گزارش ایلنا از رشت، امروز جلسه تسهیلگری واگذاری خانههای قدیمی و تاریخی در قالب سرمایهگذاری با حضور رحیم شوقی شهردار رشت، محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی، سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی، نادر حسینی عضو شورای اسلامی شهر رشت، محمد پورناصرانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت، ناصر عطایی رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، و امید اکبری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت برگزار شد.
شهردار رشت با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خانههای قدیمی و تاریخی این شهر برای توسعه گردشگری گفت: خانههای تاریخی رشت میتوانند با همکاری بخش خصوصی و سرمایهگذاران به مراکز فرهنگی، رستوران و اقامتگاه سنتی تبدیل شوند. این اقدام علاوه بر حفظ هویت تاریخی شهر، نقشی اساسی در رونق گردشگری و اقتصاد شهری خواهد داشت.
وی با اشاره به تشکیل دفتر ویژه در سازمان سرمایهگذاری شهرداری برای ساماندهی این موضوع افزود: این دفتر مأموریت دارد خانههای تاریخی را شناسایی کرده و برای آنها برنامه و فراخوان سرمایهگذاری تدوین کند. در این فرآیند،
شوقی به نقش مهم مالکین در این خصوص تاکید کرد و اذعان داشت؛ مالکین میتوانند خودشان بهعنوان سرمایهگذار وارد شوند، یا در قالب مشارکت و واگذاری، زمینه حضور سرمایهگذاران دیگر را فراهم کنند.
شهردار رشت با بیان اینکه تجربه شهرهایی مانند اصفهان نشان داده چنین الگوهایی موفقیتآمیز است، تصریح کرد: وقتی گردشگران پس از عبور از بازارهای شلوغ رشت وارد خانهای بازسازیشده با کاربری رستوران یا اقامتگاه شوند، تجربهای منحصربهفرد برایشان رقم میخورد؛ تجربهای که میتواند نام رشت را در ذهنشان ماندگار کند.
وی ادامه داد: شهرداری توان خرید و تملک همه خانههای تاریخی را ندارد، اما میتواند نقش تسهیلگر ایفا کند تا با مشارکت و جذب سرمایهگذاران، این بناها دوباره زنده شوند. این رویکرد بخشی از حرکت ما به سمت شهری انسانمحور و حامی طبقه متوسط است.
شوقی در پایان با اشاره به اینکه در همین راستا، تشکیل کمیته و اتاق راهبری ویژه برای هدایت این پروژه در دستور کار قرار دارد عنوان کرد: هر یک از این خانهها میتوانند بهعنوان محرک توسعه شهری و پیشران گردشگری رشت ایفای نقش کنند.