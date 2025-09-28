خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۶ کیلو تریاک در چابکسر کشف شد

بیش از ۶ کیلو تریاک در چابکسر کشف شد
کد خبر : 1692763
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی رودسر از کشف ۶ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک در ایست و بازرسی چابکسر خبر داد و گفت: این مقدار موادمخدر به‌صورت ماهرانه‌ای در یک کیسه برنج جاسازی شده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: موادمخدر و بلای خانمانسوز اعتیاد تهدیدی جدی برای سلامت فردی و اجتماعی جامعه است و مبارزه با این معضل اجتماعی همواره در سرلوحه کار پلیس قرار دارد.

وی در ادامه افزود: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی چابکسر حین کنترل خودروهای عبور در محور ورودی استان به یک دستگاه خودرو سواری رنو مگان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر تصریح کرد: پلیس با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از داخل خودرو مذکور ۶ کیلو ۲۰۰ گرم تریاک که درون یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی جاساز شده بود را کشف کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: راننده ۵۱ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جوانمردی در پایان با اشاره به اینکه باید لزوم توجه به برنامه‌ریزی در حوزه مبارزه با موادمخدر را یک اصل بدانیم خاطرنشان کرد: پلیس خط مقدم مبارزه با موادمخدر است و در این راستا با عزم جدی و راسخ با این پدیده شوم مبارزه می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی