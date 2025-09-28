حسن ایزدی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات گیلان، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره ۴۱۸ شهید جامعه کارگری مراتب نگرانی خود را از وضعیت درمان بیمه شدگان اعلام کرد و خواهان تقویت زیرساخت‌های سازمان تامین اجتماعی شد.

ایزدی با بیان اینکه نقد جدی به مساله درمان داریم اظهار داشت: «با یک بیمارستان ۲۳۰ تختخوابی، پاسخگوی یک میلیون و ۴۸۰ هزار خانواده تحت پوشش تأمین اجتماعی در گیلان نیستیم و بیماران ناچار به پرداخت هزینه‌های بالا هستند. جای تأسف دارد که نمایندگان در این مسأله ورود نمی‌کنند و ما به عنوان نماینده جامعه کارگری شرمنده هستیم.»

وی با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری استان گفت: «در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار بازنشسته داریم که با تعطیلی کارخانه‌ها و به حداقل رسیدن حقوق، زندگی آنان دچار بحران شده است. مهم‌ترین مشکل جامعه کارگری، وضعیت معیشت و سپس اجرای قانون کار است. روند رسیدگی پرونده‌ها شکایات کارگری بسیار کند شده و بررسی برخی از آن‌ها تا یک سال طول می‌کشد، در حالی که در سال‌های گذشته حداکثر دو ماه طول می‌کشید.»

ایزدی در ادامه به نقش مجلس در پیگیری حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: «مجلس عصاره ملت است، اما در مجلس گذشته سهمیه کارگران ساختمانی حذف شد. ما باید اتحاد و انسجام جامعه کارگری را حفظ کرده و با پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران، قدردان خانواده‌های آنان باشیم.»

در ادامه این مراسم غلامرضا خوالگر، مشاور عالی رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان افزود: «هفته دفاع مقدس کتاب بزرگی است که در هر صفحه آن نام و یاد قهرمانانی است که جاودانه شده‌اند. این هفته نباید با معضلات اجتماعی و اقتصادی اشتباه گرفته شود؛ بلکه یادآور رشادت‌ها، شهامت‌ها و ایثارگری‌های جوانانی است که جان خود را فدای وطن کردند.»

وی خطاب به مسولان استانی افزود؛ همه ما در هر مقام و منصبی که باشیم در مقابل مردم مسئولیم و باید مردم را از خود راضی نگه داریم، حتی کارگر در مقابل وظایف خود مسئول است و کوتاهی خیانت محسوب می‌شود. »

خوالگر همچنین با انتقاد از وضعیت برگزاری مراسمات بدون خروجی ملموس گفت: «اکثر مسئولان تنها شعار می‌دهند و استان گیلان از نظر امکانات درمانی و اجتماعی نسبت به سایر استان‌ها عقب‌تر است. ما به دلیل حفظ حیا و فرهنگ مطالبه‌گری محدود، نمی‌توانیم به راحتی مشکلات را پیگیری کنیم.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: «امیدوارم تمامی مشکلات حل شود و مردم خوب استان ما در آرامش، امنیت و آسایش زندگی نمایند.

