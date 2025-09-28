به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رضا جان فشان نوبری در جریان برگزاری دویست هشتادو دومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز افزود: همزمان با فرا رسیدن هفت مهر روز آتش نشانی و ایمنی، فردا دوشنبه ساعت ۱۰ صبح آیین رونمایی از ناوگان خودرویی جدید و تجهیزات امدادی و اطفایی آتش نشانی با هزینه کرد صد و پنجاه میلیارد تومان برگزار می شود.

وی افزود: شهردار تبریز همچنین دستور خرید ماشین‌آلات سنگین برای تقویت ناوگان اطفای حریق را صادر کرده که در حال بررسی و اقدام است.

جانفشان با اشاره به رشادت آتش‌نشانان در جنگ ۱۲ روزه گفت: همکاران ما در این مدت به‌صورت شبانه‌روزی و بدون استراحت در میدان خدمت حضور داشتند.

به گفته وی، طی چهار سال گذشته بیش از یک همت برای خرید تجهیزات و یک‌ونیم همت برای احداث هفت ایستگاه آتش‌نشانی هزینه شده است. همچنین با پایان روند استخدام ۲۹۰ نیروی جدید، نیروها در ایستگاه‌های تازه‌تأسیس مستقر خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محبوس‌شدگی در آسانسورها اشاره کرد و گفت: در زمان قطعی‌های برق، روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ مورد گرفتار شدن شهروندان در آسانسور گزارش می‌شد، اما اکنون که مشکل قطعی برق برطرف شده، این آمار به حدود ۳ مورد در روز کاهش یافته است.

وی افزود: شهر تبریز به دلیل داشتن بافت تاریخی از جمله بازار تاریخی تبریز و ضرورت حفظ این آثار، موتورهای چهار چرخ قابلیت حمل تجهیزات آتش نشانی دارد که می تواند در امر اطفاء حریق بهینه و سریع در لحظات آتش سوزی موثر باشد.

رضا جان فشان در ادامه به خریداری موتورسیکلت های امدادی اشاره کرد که می توان با استفاده از این ناوگان موتوری،اقدامات موثری در حوزه اجرای عملیات اطفاء و امداد انجام داد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز در ادامه به خریداری یک دستگاه برق رسان و نورپرداز اشاره کرد و افزود: این دستگاه از جمله تجهیزات ضروری سازمان آتش نشانی در حوزه عملیاتی و پشتیبان تیم های امدادی است که با بهره مندی از این دستگاه می توان برق رسانی بهینه را به ابزار آلات امداد و نجات انجام داد.

رضا جانفشان، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز اعلام کرد: با دستور شهردار تبریز، به پاس قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان، پاداش ۵ میلیون تومانی به حساب آنان واریز خواهد شد.

رضا جان فشان نوبری همچنین از خریداری خودروهای سنگین شش و ۹ تن آتش نشانی اشاره و گفت: این دستگاه ها پس از تکمیل به عنوان تانکر آب آتش نشانی،کف اطفاء حریق ، بالابر ،خودرو پشتیبانی و سایر تجهیزات عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

