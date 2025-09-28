خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای تماشاگران بازی تراکتور ایران- الوحده امارات در لیگ نخبگان آسیا/

سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به ورزشگاه یادگار امام (ره)

سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به ورزشگاه یادگار امام (ره)
کد خبر : 1692722
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز از سرویس دهی ناوگان این سازمان به ورزشگاه یادگار امام (ره) برای تماشاگران بازی تراکتور ایران–الوحده امارات از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۷ مهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد حسین زاده مدیرعامل این سازمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های تراکتور ایران و الوحده امارت از دیدارهای هفته دوم  لیگ نخبگان آسیا، ناوگان اتوبوسرانی تبریز جهت مراجعه تماشاگران پرشور و فهیم به ورزشگاه یادگار امام (ره)  خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد کرد.

 وی افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

 حسین زاده ادامه داد: تماشاگران محترم شامل آقایان و بانوان می توانند از ساعت ۱۴ روز دوشنبه  ۷ مهر ماه از طریق مبادی فوق، با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به ورزشگاه یادگار امام (ره) مراجعه کنند.

 شایان ذکر است دیدار تیم های تراکتور ایران و الوحده امارات روز دوشنبه  ۷  مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی