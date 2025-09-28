سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به ورزشگاه یادگار امام (ره)

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد حسین زاده مدیرعامل این سازمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های تراکتور ایران و الوحده امارت از دیدارهای هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، ناوگان اتوبوسرانی تبریز جهت مراجعه تماشاگران پرشور و فهیم به ورزشگاه یادگار امام (ره) خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد کرد.

وی افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

حسین زاده ادامه داد: تماشاگران محترم شامل آقایان و بانوان می توانند از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۷ مهر ماه از طریق مبادی فوق، با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به ورزشگاه یادگار امام (ره) مراجعه کنند.

شایان ذکر است دیدار تیم های تراکتور ایران و الوحده امارات روز دوشنبه ۷ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.