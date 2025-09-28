خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف بیش از ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر در صومعه‌سرا

کشف بیش از ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر در صومعه‌سرا
کد خبر : 1692695
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی صومعه سرا از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف شد.

به گزارش ایلنا از صومعه سرا،سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: با هدف مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت و رفاه حال شهروندان، طرح آرامش در شهر و ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت پاکسازی اطراف مدارس و مراکز آموزشی در شهرستان صومعه‌سرا اجرا شد که در این رابطه ۲ قاچاقچی ۱۳ خرده‌فروش موادمخدر و ۱۱ معتاد متجاهر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند که ازاین افراد ۱۷ کیلو و ۷۷۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا در پایان با بیان اینکه تامین و ارتقاء امنیت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فرماندهی انتظامی است گفت: برخورد با فروشندگان موادمخدر اولویت اصلی پلیس است و اجرای طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده، محیط را برای مجرمان ناامن کرده و اثرات مطلوبی در کاهش ارتکاب به جرم دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی