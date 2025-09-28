خبرگزاری کار ایران
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ میلیون و ۹۰۰هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۱ هزار و ۷۷۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

