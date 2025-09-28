ارتقای رتبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از 31 به هشتم کشوری

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی روز یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا و به‌ویژه هشت هزار و ۶۰ شهید والامقام استان همدان گفت: دفاع مقدس دانشگاه بزرگ مدیریت کشور و یک دوره پرافتخار، حساس و سرنوشت‌ساز بود که در آغاز انقلاب اسلامی رخ داد.

وی ادامه داد: همان‌طور که امام خمینی(ره) فرمودند، دفاع مقدس یک دانشگاه و مکتب بود که ظرفیت‌های بزرگ مدیریتی را ایجاد کرد و تجربه‌های آن دوران سبب شد نسلی توانمند برای اداره جامعه و عبور از بحران‌ها پرورش یابد، این آموزه‌ها در جنگ تحمیلی اخیر نیز خود را نشان داد و کشور توانست با تدبیر رهبری، شرایط سخت را مدیریت کند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به عملکرد مدیریت استان طی سال گذشته گفت: طی این مدت با همکاری صمیمی مدیران و دستگاه‌ها توانستیم اقدامات چشمگیری انجام دهیم، سال گذشته ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی جذب و هزینه شد که امسال این رقم به ۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید که حدود ۶۵ درصد افزایش داشت و این موفقیت حاصل تلاش گروهی مدیران، کارشناسان، نمایندگان و فعالان بخش خصوصی است.

استاندار افزود: در بخش انرژی خورشیدی، ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات مجوز صادر شده و ۵۰۰ مگاوات در حال احداث است که هر ماه یک مگاوات وارد شبکه برق می‌شود و تا پایان سال ۵۰۰ مگاوات بهره‌برداری خواهد شد.

ملانوری‌شمسی تسریع در صدور مجوزها را از اقدامات مهم استان برشمرد و گفت: برای نخستین‌بار یک مجوز در ۶ ساعت صادر شد، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی استان در این یک‌سال به ۱۷۸ میلیون دلار رسید که حدود ۵۰ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ استان است.

وی اظهار کرد: تجربه مدیریت محلی در بحران ۱۲ روزه اخیر نشان داد که می‌توان با توان داخلی بحران‌های بزرگ را اداره کرد، در این مدت نیازهای چندصد هزار نفر تازه‌وارد به استان از جمله تامین مرغ، گوشت، سوخت و آب به‌طور کامل مدیریت شد.

استاندار همدان افزود: همه این اقدامات، ادامه همان روحیه دفاع مقدس است، روحیه جهاد، تلاش و خدمت به مردم که امروز نیز نشان داده‌ایم با برنامه‌ریزی و همکاری می‌توان منابع را چند برابر کرد، آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد، انرژی پایدار برای آینده ایجاد کرد و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد.

ملانوری‌شمسی گفت: دفاع مقدس فقط یک خاطره نیست بلکه نقشه راه مدیریت کشور در آینده است و نسل امروز وظیفه دارد راهی را که شهدا آغاز کردند ادامه دهد.

