حضور مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد انزلی در بخش خشکبیجار
با هدف ارتقای خدمات سازمان منطقه آزاد انزلی، کارگروههای مشترک برای تسریع پروژههای خدماتی و عمرانی در روستاهای ساحلی تشکیل میشود.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، هیئتی متشکل از اعضای هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، مجید فاتحی و مهدی گلدوست، به همراه مهدی قربانی معاون عمرانی و زیربنایی، با حضور در بخش خشکبیجار با مدیران این بخش شامل امام جمعه، بخشدار و شهردار نشست جداگانه برگزار کردند.
این برنامه در راستای توسعه تعاملات بین سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران محلی با هدف ارتقای خدمات سازمان در محدوده روستاهای ساحلی منطقه برگزار شد.
در این دیدار، اعضای هیئتمدیره و معاون سازمان بر لزوم تقویت همافزایی میان سازمان و مدیریت محلی تأکید و تصریح کردند که سازمان منطقه آزاد انزلی با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود، توسعه پایدار روستاها را یکی از محورهای اصلی سیاستهای حمایتی و اجرایی میداند و در این مسیر با بهرهگیری از مشارکت مردمی و همکاری مسئولان محلی، گامهای مؤثری برداشته خواهد شد.
مدیران بخش خشکبیجار نیز در سخنان خود به بیان مسائل و نیازهای روستاهای ساحلی پرداخته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود خدمات زیربنایی، ارتقای سطح رفاه اجتماعی، ساماندهی امکانات عمومی و توسعه فعالیتهای اقتصادی محلی مطرح کردند.
از دیگر محورهای این نشست ها، بررسی راهکارهای عملی برای افزایش سرعت اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در روستاهای ساحلی بود که مقرر گردید با تشکیل کارگروههای مشترک و برنامهریزی دقیق، این پروژهها با مشارکت بیشتر مردم و همپوشانی ظرفیتهای موجود محقق شود.
در پایان این برنامه، هیئت اعزامی سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور در ایستگاه آتشنشانی خشکبیجار، از تلاشها و فداکاریهای آتشنشانان این بخش که در مهار آتشسوزی مجتمع ونوس نقشآفرینی کردند، تقدیر به عمل آورد.