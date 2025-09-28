به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ فرزاد اکبری در این خصوص گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با زمین خواری در سطح استان و کسب اخباری مبنی بر چندین مورد زمین خواری، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگی‌های قضایی، چهار فقره زمین‌خواری را در یکی از شهرستان‌ها به متراژ ۷۱ هزار مترمربع شناسایی و متهمان به پلیس امنیت اقتصادی احضار و از ایشان تحقیقات لازم انجام شد و ضمن تفهیم اتهام، با تشکیل پرونده جهت ادامه رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش اراضی ملی کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی، از اولویت‌های پلیس است و این موضوع با جدیت و اقتدار پیگیری و دنبال خواهد شد.

