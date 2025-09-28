جانشین فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛
کشف ۷۱ هزار مترمربع زمینخواری به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۷۱ هزار مترمربع زمین خواری به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ فرزاد اکبری در این خصوص گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با زمین خواری در سطح استان و کسب اخباری مبنی بر چندین مورد زمین خواری، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگیهای قضایی، چهار فقره زمینخواری را در یکی از شهرستانها به متراژ ۷۱ هزار مترمربع شناسایی و متهمان به پلیس امنیت اقتصادی احضار و از ایشان تحقیقات لازم انجام شد و ضمن تفهیم اتهام، با تشکیل پرونده جهت ادامه رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش اراضی ملی کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی، از اولویتهای پلیس است و این موضوع با جدیت و اقتدار پیگیری و دنبال خواهد شد.