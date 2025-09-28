آغاز واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در مازندران

به گزارش ایلنا، حمزه آقاپور کاظمی با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح از ابتدای مهرماه سال جاری آغازشده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آن، بیش از دو میلیون و سیصد هزار قطعه از طیور بومی در واحدهای روستایی استان تحت پوشش این واکسیناسیون قرار گیرند.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون بخشی از فرآیند مبارزه و پیشگیری از بیماری‌ها است، خطاب به پرورش‌دهندگان و دامداران افزود: ضروری است که پس از انجام واکسیناسیون، در صورت مواجهه با هرگونه علائم بیماری، مراتب را بلافاصله به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها یا مراکز بخش خصوصی اطلاع دهند.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران خاطرنشان کرد: این گزارش دهی سریع، امکان حضور به‌موقع کارشناسان را در واحدهای روستایی فراهم می‌کند تا اقدامات قرنطینه‌ای و بهداشتی لازم به‌سرعت انجام‌شده و از انتقال بیماری به سایر واحدهای روستایی و صنعتی جلوگیری شود.

آقاپور کاظمی تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی استان از طریق سامانه ۱۵۱۲ و همچنین حضور مستمر همکاران در واحدهای مختلف، آمادگی کامل برای دریافت گزارش‌های مردمی را دارد.

انتهای پیام/