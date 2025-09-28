خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در مازندران

آغاز واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در مازندران
کد خبر : 1692612
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران، از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون نیوکاسل مقاوم به حرارت به روش آشامیدنی در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمزه آقاپور کاظمی با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح از ابتدای مهرماه سال جاری آغازشده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آن، بیش از دو میلیون و سیصد هزار قطعه از طیور بومی در واحدهای روستایی استان تحت پوشش این واکسیناسیون قرار گیرند.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون بخشی از فرآیند مبارزه و پیشگیری از بیماری‌ها است، خطاب به پرورش‌دهندگان و دامداران افزود: ضروری است که پس از انجام واکسیناسیون، در صورت مواجهه با هرگونه علائم بیماری، مراتب را بلافاصله به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها یا مراکز بخش خصوصی اطلاع دهند.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران خاطرنشان کرد: این گزارش دهی سریع، امکان حضور به‌موقع کارشناسان را در واحدهای روستایی فراهم می‌کند تا اقدامات قرنطینه‌ای و بهداشتی لازم به‌سرعت انجام‌شده و از انتقال بیماری به سایر واحدهای روستایی و صنعتی جلوگیری شود.

 آقاپور کاظمی تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی استان از طریق سامانه ۱۵۱۲ و همچنین حضور مستمر همکاران در واحدهای مختلف، آمادگی کامل برای دریافت گزارش‌های مردمی را دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی