به گزارش ایلنا، لطف اله بابایی در بازدید از پایانه مرزی بیله سوار با بیان اینکه در ۶ ماهه گذشته بیش از ۳۸۶ هزار تن کالا از مرز بیله سوار صادر شده اظهار کرد: در مقابل، ترانزیت خروجی کالا با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت ۳۸۶ هزار و ۳۲۸ تن کالا توسط ۱۷ هزار و ۸۸۷ دستگاه کامیون از مرز بیله‌سوار صادر شده تصریح کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۷۴ هزار و ۸۴۳ تن بوده است.

مدیر پایانه مرزی بیله سوار در ۶ ماهه گذشته واردات ۱۸ هزار و ۹۵۵ تن کالا را توسط ۹۱۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی بیله سوار یادآور شد و گفت: تخته چند لایه، چوب کاج، جو و انواع کاغذ عمده اقلام وارداتی بوده‌اند.

بابایی در این مدت همچنین از افزایش ترانزیت ورودی خبر داد و خاطرنشان شد: طی این مدت ۲۳۸ هزار و ۵۵۸ تن کالا توسط ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون از این مرزبصورت ترانزیت وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۹۸ هزار و ۲۰۷ تن بود، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد..

وی ادامه داد: در بخش ترانزیت خروجی، ۳۳۲ هزار و ۵۱۹ تن کالا توسط ۱۴ هزار و ۹۹۳ دستگاه کامیون از مرز ترانزیت خروجی شده که نسبت به سال گذشته با ۳۸۲ هزار و ۹۸۲ تن، کاهش ۱۳ درصدی داشته است.

مدیر پایانه مرزی بیله سوار عمده کالاهای صادراتی را کاشی، فلفل، میلگرد، بادمجان، سیب‌زمینی، پیاز، نمک، شیشه و سنگ ساختمانی برشمرد و افزود: روند رو به رشد صادرات و افزایش ترانزیت ورودی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این مرز در توسعه تجارت خارجی و نقش مهم آن در مبادلات تجاری کشور است.

