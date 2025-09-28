خبرگزاری کار ایران
صادرات بیله‌سوار از مرز ۳۸۶ هزار تن کالا گذشت

مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار گفت: صادرات کالا از این پایانه در سال جاری به بیش از ۳۸۶ هزار تن رسید که در مقایسه با سال گذشته رشد سه درصدی داشته است.

به گزارش ایلنا،  لطف اله بابایی در بازدید از پایانه مرزی بیله سوار با بیان اینکه در ۶ ماهه گذشته بیش از ۳۸۶ هزار تن کالا از مرز بیله سوار صادر شده اظهار کرد: در مقابل، ترانزیت خروجی کالا با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت ۳۸۶ هزار و ۳۲۸ تن کالا توسط ۱۷ هزار و ۸۸۷ دستگاه کامیون از مرز بیله‌سوار صادر شده تصریح کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۷۴ هزار و ۸۴۳ تن بوده است.

مدیر پایانه مرزی بیله سوار در ۶ ماهه گذشته واردات ۱۸ هزار و ۹۵۵ تن کالا را توسط ۹۱۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی بیله سوار یادآور شد و گفت: تخته چند لایه، چوب کاج، جو و انواع کاغذ عمده اقلام وارداتی بوده‌اند.

بابایی در این مدت همچنین از افزایش ترانزیت ورودی خبر داد و خاطرنشان شد: طی این مدت ۲۳۸ هزار و ۵۵۸ تن کالا توسط ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون از این مرزبصورت ترانزیت وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۹۸ هزار و ۲۰۷ تن بود، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد..

وی ادامه داد: در بخش ترانزیت خروجی، ۳۳۲ هزار و ۵۱۹ تن کالا توسط ۱۴ هزار و ۹۹۳ دستگاه کامیون از مرز ترانزیت خروجی شده که نسبت به سال گذشته با ۳۸۲ هزار و ۹۸۲ تن، کاهش ۱۳ درصدی داشته است.

مدیر پایانه مرزی بیله سوار  عمده کالاهای صادراتی را  کاشی، فلفل، میلگرد، بادمجان، سیب‌زمینی، پیاز، نمک، شیشه و سنگ ساختمانی برشمرد و افزود: روند رو به رشد صادرات و افزایش ترانزیت ورودی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این مرز در توسعه تجارت خارجی و نقش مهم آن در مبادلات تجاری کشور است.

خبرنگار : نسرین آذرکیش
