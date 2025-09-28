خبرگزاری کار ایران
فعالیت ۵۹ دستگاه شتاب‌نگار زلزله در آذربایجان‌غربی/ارتقای ۳۴ دستگاه به نسل جدید

فعالیت ۵۹ دستگاه شتاب‌نگار زلزله در آذربایجان‌غربی/ارتقای ۳۴ دستگاه به نسل جدید
کد خبر : 1692571
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، از فعالیت ۵۹ دستگاه شتاب‌نگار زلزله در استان خبر داد و اعلام کرد که ۳۴ دستگاه از این تعداد با ارتقا از نسل ۳ به نسل ۴ به‌روزرسانی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان آرامون،در بازدید از ایستگاه‌های شتاب‌نگار زلزله در ارومیه با تأکید بر اهمیت داشتن اطلاعات دقیق در مدیریت بحران‌های زلزله گفت:عملکرد مثبت سیستم‌های بررسی‌کننده زلزله، تصویر دقیقی از آثار زمین‌لرزه ارائه می‌دهد و مسیر امدادرسانی را مشخص می‌کند که کمک بزرگی به امدادگران و مدیریت مؤثر بحران می‌کند.

آرامون افزود:با کمک نقشه شدت لرزه‌ای می‌توان لحظاتی پس از زلزله، مناطق با بیشترین و کمترین خسارت را در یک شهر شناسایی کرد.

وی همچنین یادآور شد: تمامی شتاب‌نگارها به یک سیستم کنترل مرکزی متصل هستند که بر اساس عملکرد دستگاه‌های نصب‌شده در استان کار می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به وضعیت لرزه‌خیزی و وجود گسل‌های فعال در منطقه، بر ضرورت تکمیل شبکه شتابنگاری تاکید کرد و گفت:توسعه این شبکه و سامانه‌های پاسخ سریع با تمرکز بر نواحی پرخطر، در چند مرحله اجرا شده است تا امدادرسانی به موقع به آسیب‌دیدگان در زمان وقوع زلزله تضمین شود.

انتهای پیام/
