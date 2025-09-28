ثبت بیش از ۱۹۷ هزار تخلف عبور و مرور در محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، از ثبت ۱۹۷ هزار و ۶۸۸ تخلف عبور و مرور توسط ۴۱ سامانه نظارتی طی نیمه اول سال جاری در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، ارسلان شکری، با اشاره به شناسایی بیش از ۶۲ میلیون پلاک خودرو توسط این سامانهها، افزود:چهار دستگاه سامانه توزین فعال استان نیز نزدیک به ۳ میلیون پلاک را پایش کردهاند که منجر به ثبت ۱۶۷۱ تخلف شده است.
شکری همچنین اعلام کرد: ۱۲۴ دستگاه سامانه ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان فعال بودهاند و بیش از ۱۷ میلیون تردد بین استانی و ۹۷ میلیون تردد درون استانی را ثبت کردهاند.
وی افزود:محور سلماس-ارومیه با بیش از ۴ میلیون تردد، پرترافیکترین مسیر استان بوده است.
مدیرکل راهداری آذربایجانغربی از تجهیز زیرساختهای نظارتی استان خبر داد و گفت: در این مدت، دو دوربین پلاکخوان در پایانه مسافربری ارومیه نصب شده و مرکز پایش پایانه مرزی تمرچین به شش نمایشگر صنعتی مجهز شده است.
شکری در پایان به عملکرد سامانه ارتباط مردمی ۱۴۱ اشاره کرد و افزود:این سامانه در نیمه اول سال جاری به ۱۸۷ هزار و ۵۸۸ تماس پاسخ داده است که ۸۷۵۸ مورد آن توسط کارشناسان مربوطه پیگیری شده است.