به گزارش ایلنا، ارسلان شکری، با اشاره به شناسایی بیش از ۶۲ میلیون پلاک خودرو توسط این سامانه‌ها، افزود:چهار دستگاه سامانه توزین فعال استان نیز نزدیک به ۳ میلیون پلاک را پایش کرده‌اند که منجر به ثبت ۱۶۷۱ تخلف شده است.

شکری همچنین اعلام کرد: ۱۲۴ دستگاه سامانه ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان فعال بوده‌اند و بیش از ۱۷ میلیون تردد بین استانی و ۹۷ میلیون تردد درون استانی را ثبت کرده‌اند.

وی افزود:محور سلماس-ارومیه با بیش از ۴ میلیون تردد، پرترافیک‌ترین مسیر استان بوده است.

مدیرکل راهداری آذربایجان‌غربی از تجهیز زیرساخت‌های نظارتی استان خبر داد و گفت: در این مدت، دو دوربین پلاک‌خوان در پایانه مسافربری ارومیه نصب شده و مرکز پایش پایانه مرزی تمرچین به شش نمایشگر صنعتی مجهز شده است.

شکری در پایان به عملکرد سامانه ارتباط مردمی ۱۴۱ اشاره کرد و افزود:این سامانه در نیمه اول سال جاری به ۱۸۷ هزار و ۵۸۸ تماس پاسخ داده است که ۸۷۵۸ مورد آن توسط کارشناسان مربوطه پیگیری شده است.

