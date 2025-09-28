ابلاغ احکام هیئت امنای آرامستانهای محلهای شیراز برای نخستینبار
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز، گفت: برای نخستینبار و با هدف ساماندهی، شفافیت خدمات و رعایت ضوابط قانونی، احکام اعضای هیئتامنای آرامستانهای محلهای این شهر صادر و طی مراسمی ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، رضا جاویدی با اشاره به تصویب آییننامه ساماندهی آرامستانهای محلهای شیراز در شورای اسلامی شهر اظهار داشت: کلانشهر شیراز به لحاظ پیشینه تاریخی، مذهبی و فرهنگی، از گذشته در دل محلات خود دارای آرامستانهای قدیمی بوده است که برخی از آنها همچنان فعال و برای ساکنان محله اهمیت فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه قانونگذار برای ساماندهی آرامستانها آییننامهای را ابلاغ کرده است، افزود: بر این اساس، هیئتامنای آرامستانهای محلهای متشکل از یک نفر روحانی محل، یک نفر نماینده بسیج، یک نفر نماینده هیأت مذهبی و دو نفر معتمد محله توسط سازمان مدیریت آرامستانها، پس از طی فرایند قانونی و احراز صلاحیت، منصوب میشوند تا فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا شود.
جاویدی با روشنگری درباره وظایف، حدود و اختیارات هیأتامنا بر اساس آییننامه ابلاغی تصریح کرد: تعیین خطومشی کلی آرامستان محله، شفافیت در امور مالی و خدمات به متوفیان، نیازسنجی برای رفع کمبودها، مطالعه و تدوین نیازهای عمرانی و آبادانی آرامستان و همچنین برنامهریزی برای برگزاری مناسبتهای مذهبی از جمله وظایف هیئتامنای آرامستانهای محلهای تحت نظارت سازمان مدیریت آرامستانها است.
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: تصویب نرخنامه خدمات در آرامستان و تشکیل جلسات هیأتامنا حداقل ماهی یکبار نیز از دیگر ضوابطی است که در آییننامه مدیریت آرامستانهای محلهای بر آن تأکید شده و لازمالاجراست.
وی بیان کرد: اعضای هیئتامنا بهمدت دو سال و بهصورت کاملاً افتخاری فعالیت و وظایف خود را انجام میدهند.
بر اساس این گزارش، هماکنون بیش از سی آرامستان فعال محلهای در شهر شیراز وجود دارد که طبق مصوبه هیئتوزیران در خردادماه ۱۴۰۳ و نیز آییننامه ساماندهی آرامستانهای محلهای شهر شیراز مصوب شورای اسلامی شهر، فعالیت آنها باید تحت نظارت سازمان مدیریت آرامستانها و طبق ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرد.