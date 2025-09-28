پیش بینی هواشناسی هرمزگان ششم مهر ماه؛ وزش باد نسبتا شدید
بعدازظهر امروز وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در جزایر غربی هرمزگان (به ویژه غرب جزیره لاوان) سبب مواج شدن خلیج فارس و مناطق فراساحل جزایر غربی استان میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی حمزه نژاد، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به هشدار سطح زرد دریایی وزش باد نسبتا شدید شمال غربی تا بعدازظهر پنج شنبه (دهم مهرماه) سب مواج شدن دریا میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: در این مدت با توجه به ناایمن بودن شرایط دریایی از رفت و آمد شناورهای سبک خصوصا در جزایر کیش و لاوان خودداری شود و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورهای مسافربری در جزایر غربی و کشتیهای تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت پذیرد.
وی افزود: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان رشد ابر پیش بینی میشود و وقوع بارش پراکنده و موقتی در منطقه بشاگرد و حاجی آباد دور از انتظار نیست.
به لحاظ دمایی، فردا در بیشتر نقاط شرقی و مرکزی استان افزایش نسبی دما در طول روز داریم.