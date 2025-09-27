به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری و تولید افزود: صندوق ضمانت صادرات یک فرصت ارزشمند برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌ویژه در مناطق مرزی است.

وی گفت: این استان هم موقعیت صادراتی مطلوبی دارد و هم ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

لزوم معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی در سطح ملی و بین‌المللی

رحمانی در ادامه بر لزوم معرفی دقیق ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و افزود:استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات می‌تواند گامی مؤثر در راستای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی استان باشد.

وی همچنین با اشاره به احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت:یکی از الزامات کلیدی برای احیای پایدار دریاچه ارومیه، ایجاد درآمد جایگزین برای مردم منطقه است.

رحمانی،بیان کرد:اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی در مناطق پیرامونی، به‌ویژه با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری، می‌تواند از فشار بر منابع طبیعی بکاهد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه گردشگری، صنعت، معدن و مرزها گفت:متأسفانه تاکنون این ظرفیت‌ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. برگزاری همایش‌هایی نظیر اینوا آغاز خوبی برای معرفی و جذب سرمایه‌گذاران به استان است.

رحمانی با تأکید بر اهمیت مرزها و کریدورهای بین‌المللی در شرایط فعلی کشور افزود: جریان اقتصادی مبتنی بر مرز باید در استان شکل بگیرد. خوشبختانه دولت چهاردهم، مدیریت مرزها را به استانداران تفویض کرده که این موضوع گامی مهم در جهت اثرگذاری و مدیریت بهینه این ظرفیت‌هاست.

استاندار آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود، تصمیمات بانکی را یکی از موانع جدی پیش روی توسعه اقتصادی استان دانست و گفت:عدم بهره‌گیری کافی از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، نبود پایانه‌های صادراتی مناسب، و محدودیت‌های بانکی، از جمله مشکلات اصلی در مسیر رشد اقتصادی استان است که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی برطرف شود.

رحمانی با تأکید بر نقش آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از استان‌های راهبردی در مسیر توسعه صادرات، خواستار هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی شد و تصریح کرد:

با شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، حمایت از تولید، تسهیل صادرات و حل مشکلات زیرساختی، می‌توان جایگاه اقتصادی استان را ارتقا داد و هم‌زمان به اهدافی چون احیای دریاچه ارومیه و اشتغال پایدار نیز دست یافت.

