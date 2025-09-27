خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف پژو و مینی‌بوس با ۴ مصدوم و ۱ فوتی در محور تیران و کرون

تصادف پژو و مینی‌بوس با ۴ مصدوم و ۱ فوتی در محور تیران و کرون
کد خبر : 1692267
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: تصادف پژو و مینی‌بوس در محور تیران و کرون ۴ مصدوم و یک فوتی داشت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶ و ۳۵ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه پژو و یک دستگاه مینی‌بوس کارکنان یک شرکت با یکدیگر برخورد کرده‌اند، ابراز کرد: این حادثه در محور تیران و کرون ورودی روستای میرآباد اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه بلافاصله نزدیک ترین واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد، اضافه کرد: این حادثه ۴ مصدوم زن ۳۶ تا ۵۲ ساله داشت که پس از انجام اقدامات فوری توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه مرد ۳۹ ساله که راننده پژو بود، بر اثر شدن جراحات در دم جان باخت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی