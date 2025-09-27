خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد

بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد
کد خبر : 1692227
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری نقش رسانه‌ها در معرفی جاذبه‌های گردشگری این استان را حیاتی خواند و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جیلان ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نقش رسانه‌ها در معرفی جاذبه‌های گردشگری و اطلاع‌رسانی عمومی مهم و حیاتی است.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را پیش‌شرط اصلی جذب و نگهداری گردشگران عنوان کرد و افزود:توسعه زیرساخت‌های گردشگری، پیش‌شرط جذب و نگهداری گردشگران در استان است.

جیلان با اشاره به چالش‌های نگهداری از امکاناتی مانند نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی در مسیرهای گردشگری،بر لزوم بهره‌برداری مناسب و کاهش هزینه‌های تکراری تأکید کرد.

وی مشکل اصلی در بهره‌برداری از جاذبه‌های طبیعی را نبود زیرساخت‌های مناسب دانست و گفت: مشارکت بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار گردشگری است و لازم است زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری ایجاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان،توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی را راهکاری مؤثر برای ترویج فرهنگ محلی و تقویت اقتصاد منطقه دانست و بیان کرد:خانه‌های بومی با نمایش آداب و رسوم سنتی می‌توانند جایگزین مناسبی برای هتل‌های لوکس باشند.

وی بر ضرورت احداث اردوگاه‌های گردشگری در مناطق دور از دسترس تأکید و عنوان کرد: این اردوگاه‌ها باید با امکانات پایه تجهیز شده و استفاده از منابع خورشیدی و آبی می‌تواند هزینه‌های نگهداری را کاهش دهد.

جیلان با اشاره به آغاز هفته گردشگری از ۵ تا ۱۱ مهرماه،شعار این هفته را «گردشگری پایدار» عنوان کرد که بر توازن میان نوآوری، تحول و پایداری در این حوزه تأکید دارد.

وی در ادامه از توقیف بیش از ۸۰ دستگاه فلزیاب در استان خبر داد و گفت:این آمار نشان‌دهنده حجم بالای حفاری‌های غیرمجاز در استان است.

جیلان همچنین از ثبت ملی جشنواره اقوام و عشایر فارسان در سال آینده خبر داد و افزود: این جشنواره که سه سال پیاپی برگزار شده، با ثبت ملی بودجه دریافت خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی