مدیر میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:
بر توسعه زیرساختهای گردشگری در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری نقش رسانهها در معرفی جاذبههای گردشگری این استان را حیاتی خواند و بر ضرورت توسعه زیرساختها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جیلان ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نقش رسانهها در معرفی جاذبههای گردشگری و اطلاعرسانی عمومی مهم و حیاتی است.
وی توسعه زیرساختهای گردشگری را پیششرط اصلی جذب و نگهداری گردشگران عنوان کرد و افزود:توسعه زیرساختهای گردشگری، پیششرط جذب و نگهداری گردشگران در استان است.
جیلان با اشاره به چالشهای نگهداری از امکاناتی مانند نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی در مسیرهای گردشگری،بر لزوم بهرهبرداری مناسب و کاهش هزینههای تکراری تأکید کرد.
وی مشکل اصلی در بهرهبرداری از جاذبههای طبیعی را نبود زیرساختهای مناسب دانست و گفت: مشارکت بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار گردشگری است و لازم است زمینههای سرمایهگذاری در تأسیسات گردشگری ایجاد شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان،توسعه گردشگری روستایی و بومگردی را راهکاری مؤثر برای ترویج فرهنگ محلی و تقویت اقتصاد منطقه دانست و بیان کرد:خانههای بومی با نمایش آداب و رسوم سنتی میتوانند جایگزین مناسبی برای هتلهای لوکس باشند.
وی بر ضرورت احداث اردوگاههای گردشگری در مناطق دور از دسترس تأکید و عنوان کرد: این اردوگاهها باید با امکانات پایه تجهیز شده و استفاده از منابع خورشیدی و آبی میتواند هزینههای نگهداری را کاهش دهد.
جیلان با اشاره به آغاز هفته گردشگری از ۵ تا ۱۱ مهرماه،شعار این هفته را «گردشگری پایدار» عنوان کرد که بر توازن میان نوآوری، تحول و پایداری در این حوزه تأکید دارد.
وی در ادامه از توقیف بیش از ۸۰ دستگاه فلزیاب در استان خبر داد و گفت:این آمار نشاندهنده حجم بالای حفاریهای غیرمجاز در استان است.
جیلان همچنین از ثبت ملی جشنواره اقوام و عشایر فارسان در سال آینده خبر داد و افزود: این جشنواره که سه سال پیاپی برگزار شده، با ثبت ملی بودجه دریافت خواهد کرد.