دستگیری سارق غیربومی کش‌روزن مغازه طلافروشی در رشت
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان اعلام کرد: با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی سارق زن غیربومی از طایفه فیوج شناسایی و با اخذ نیابت قضایی و اعزام کارآگاهان به یکی از استان‌های کشور؛ وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس پلیس آگاهی استان گیلان از دستگیری سارق غیربومی کش رو زن مغازه طلافروشی از طایفه فیوج* خبر داد.

سرهنگ «علیرضا حدادی» اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت مغازه طلافروشی به روش کش روزنی در سطح شهرستان رشت توسط یک نفر سارق، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی  قرار گرفت.

وی عنوان داشت: با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی سارق زن غیربومی از طایفه فیوج شناسایی و با اخذ نیابت قضایی و اعزام کارآگاهان به یکی از استان‌های کشور؛ وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمه غیر بومی در تحقیقات پلیس به سرقت یک فقره کش روزنی از مغازه طلافروشی در شهرستان رشت اعتراف کرد، گفت: سارق غیربومی زن ۳۵ ساله با تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان با مشاهده افراد مشکوک سریعا موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پلیس دراسرع وقت نسبت به اعزام ماموران اقدام کند.

*فیوج طایفه‌ای است که در آن از خلافکاران باند‌های بین‌المللی سرقت تا کف‌زن و جیب بر خیابانی و حتی متکدیان معابر دیده می‌شوند.

