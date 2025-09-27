خبرگزاری کار ایران
عضو شورای شهر کرج:

مماشات با مالک گود حصارک معنا ندارد / سازمان بازرسی به ترک فعل‌ها ورود کند

مماشات با مالک گود حصارک معنا ندارد / سازمان بازرسی به ترک فعل‌ها ورود کند
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه گودبرداری غیراصولی حصارک پس از گذشت بیش از ۱۰ سال همچنان بلاتکلیف مانده است، گفت: سازمان بازرسی باید به موضوع ترک فعل‌ها ورود کرده و با مقصران این بحران شهری برخورد کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به ابعاد مختلف معضل گود حصارک اظهار داشت: این گودبرداری غیرمجاز با مساحت ۶۸۰۰ مترمربع و میانگین عمق ۱۰ متر، از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و از همان زمان موجب آسیب‌های جدی به منازل مسکونی مجاور شده است.

وی افزود: پارلمان شهری در دوره ششم از ابتدا تذکرات لازم را به شهرداران وقت و فعلی داده و مصوبات متعددی برای رفع خطر و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده به تصویب رسانده است. این مصوبات شامل پرداخت وام، اجاره خانه، وام ودیعه مسکن و مساعدت به مالک جهت اصلاح پروانه و افزایش تراکم مناسب بوده و حتی احداث سازه حفاظتی موقت نیز در دیوار مجاور املاک مسکونی پیگیری و اجرا شد. آخرین اقدام شورا نیز تصویب اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی برای ساخت دیوار اصلی و حفاظتی بتنی همراه با پاشنه بوده است.

رحیمی با تأکید بر اینکه «طبق قانون رفع خطر گود وظیفه مالک است و در صورت ترک فعل، مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ تکلیف آن بر عهده شهرداری قرار دارد»، خاطرنشان کرد: تاکنون شهرداری اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است. مشاور پروژه نیز دو پیشنهاد اصلی مطرح کرده است: پر کردن گود یا اجرای دیوار حفاظتی. همچنین مهندس ناظر پروژه به صراحت اعلام کرده که شهرداری یا مالک باید رأساً نسبت به پر کردن گود اقدام کنند، اما تاکنون هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

وی بر لزوم پر کردن فوری گود حصارک تأکید کرد و گفت: در این خصوص مکاتباتی با شهردار و سازمان بازرسی انجام شده و انتظار می‌رود سازمان بازرسی نسبت به ترک فعل‌ها و تعیین تکلیف این گود ورود کند تا از بروز حوادث ناگوار احتمالی جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر کرج با انتقاد از کوتاهی شهرداری و مالک ادامه داد: مسئله رها شدن گود باعث نگرانی مردم و مجاورین شده است. متأسفانه دستگاه‌ها کمتر مالک را مخاطب قرار داده‌اند، در حالی که مالک مقصر اصلی است. در این موضوع دیواری کوتاه‌تر از شهرداری وجود ندارد.

رحیمی در پایان با بیان اینکه «مماشات با مالک گود معنا ندارد» تصریح کرد: تمام آسیب‌دیدگی مجاورین گود بر عهده مالک است و در صورت بروز هر حادثه‌ای، او مسئول خواهد بود. به گفته وی، معضل گودبرداری غیراصولی حصارک که از اواسط دهه نود آغاز شده، همچنان به‌عنوان یک بحران شهری پابرجاست و با گذشت سال‌ها، ۷۰ خانوار ساکن در مجاورت آن با نگرانی و نارضایتی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

