رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛

زن ٦٢‌ساله در شیراز همسرش را به آتش کشید

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری خانمی ٦٢‌ساله که همسرش را به دلیل اختلافات خانوادگی با مواد اشتغال‌زا به آتش کشیده بود، در شیراز خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: در هشتم شهریورماه سال‌جاری و پی ارسال گزارشی از کلانتری "٣٢ گلشن" شیراز مبنی بر خودکشی مردی ۵٨‌ ساله با روش خودسوزی به انگیزه ورشکستگی به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی قرار گرفت.

‌وی افزود: اکیپ‌هایی از کارآگاهان پی‌جویی قتل و بررسی صحنه جرم، از محل بازدید و آثار و بقایای به‌جا مانده جمع‌آوری و مشخص شد مقتول جلوی مغازه در یک مکان ثابت و بدون هرگونه تحرکی یا فرار به طرفین، در همان مکان فوت کرده است، که از نظر کارآگاهان موضوع مشکوک به نظر می‌آید.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: سریعا با تحقیقات گسترده محلی، اخذ اظهارات شاهدین ماجرا، اقدامات فنی و پلیسی، مشخص شد که مقتول اختلافات خانوادگی و مالی با همسرش داشته است.

سرهنگ حافظی ادامه داد: در‌ن هایت همسر مقتول دستگیر و در بازجویی فنی و پلیسی و مواجهه با دلایل و مدارک، اقرار کرد به دلیل اختلافات خانوادگی با مواد اشغال‌زا به درب مغازه همسرم مراجعه و پس از پاشیدن بنزین به روی وی، اقدام به آتش زدنش کردم.

‌وی عنوان داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد. 

