در فارس رخ داد؛
قتل جوان ١٨ساله در نزاع دسته جمعی/ قاتل ١٦ ساله در فیروزآباد دستگیر شد
فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری قاتل در کمتر از ٢ ساعت توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالحسن مزارعی در تشریح جرئیات این خبر بیان کرد: شب گذشته و در پی اعلام خبری به مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ مبنی وقوع یک فقره چاقو خوردگی و انتقال مصدوم به مرکز درمانی شهرستان، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی موضوع توسط ماموران پلیس آگاهی مشخص شد در یک نزاع دستهجمعی در یکی از محلات شهرستان فیروزآباد جوانی ١٨ساله به علت اصابت چاقو از ناحیه قفسه سینه مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شده که به علت شدت جراحات وارده و خونریزی جان خود را از دست داده است.
سرهنگ مزارعی با بیان اینکه ضارب پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود، تصریح کرد: باتوجهبه حساسیت و اهمیت موضوع، بلافاصله اقدامات تخصصی پلیس برای دستگیری متهم متواری آغاز که درنهایت ماموران باتجربه و کاردان پلیس با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح مهار، ضارب که به همره پدر خود با سواری پراید قصد خروج از فیروزآباد داشتند را در کمتر از ٢ ساعت دستگیر کردند.