خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای شهرکرد در وضعیت «ناسالم» قرار گرفت

هوای شهرکرد در وضعیت «ناسالم» قرار گرفت
کد خبر : 1692168
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: با قرار گرفتن شاخص کیفیت هوای شهرکرد روی عدد ۱۶۲، امروز ۵ مهرماه ۱۴۰۴ هوای این شهر در وضعیت «ناسالم» قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، به نقل از  روابط‌عمومی و امور رسانه اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری ، محسن کریمی اظهارداشت:میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۲.۵میکرون برابر با ۸۵ میکروگرم در مترمکعب و میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۱۷۵ میکروگرم بر مترمکعب است.

وی افزود: براساس شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین صفر تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع قابل قبول، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی