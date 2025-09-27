هوای شهرکرد در وضعیت «ناسالم» قرار گرفت

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط‌عمومی و امور رسانه اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری ، محسن کریمی اظهارداشت:میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۲.۵میکرون برابر با ۸۵ میکروگرم در مترمکعب و میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۱۷۵ میکروگرم بر مترمکعب است.

وی افزود: براساس شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین صفر تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع قابل قبول، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.

