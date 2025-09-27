خبرگزاری کار ایران
در مأموریت مقابله با سرقت‌ اتفاق افتاد:

شهادت 2 مأمور فرماندهی انتظامی استان مرکزی در درگیری با سارقان مسلح

2 نفر از مأموران خدوم و ایثارگر فرماندهی انتظامی استان مرکزی در درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، این مأموران پلیس فرماندهی انتظامی استان مرکزی در حال اجرای مأموریت مقابله با سرقت‌ در یکی از مناطق روستایی استان بودند که با تیراندازی مهاجمان روبرو شدند و در جریان درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسیدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ضمن عرض تسلیت شهادت این همکاران غیور، دستور ویژه‌ای برای اجرای عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این حادثه صادر کرده است و در این راستا هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

