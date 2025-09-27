خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار فارس عنوان کرد؛

شیراز میزبان اولین رویداد اکسپو ۲۰۲۵با محوریت سرمایه‌گذاری و صادرات

شیراز میزبان اولین رویداد اکسپو ۲۰۲۵با محوریت سرمایه‌گذاری و صادرات
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: اولین رویداد اکسپو ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در شیراز برگزار خواهد شد و این رویداد اهمیت ویژه‌ای در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و صادرات دارد.

به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی افزود: شرکت‌های توانمند داخلی استان که تولیدات مرغوب دارند، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک محصولات برتر استان را مشاهده کرده و زمینه صادرات آن‌ها فراهم شود.

گودرزی تأکید کرد: ظرفیت‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری نیز معرفی می‌شود و این ظرفیت‌ها هم به صورت مجوزهای بی‌نام و هم با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی پیشران ارائه خواهند شد تا علاقه‌مندان بتوانند در استان فارس سرمایه‌گذاری انجام دهند.

وی درباره کشورهای شرکت‌کننده گفت: هدف اصلی نمایشگاه کشورهای همسایه هستند زیرا نزدیکی جغرافیایی باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا برای صادرکننده و دریافت‌کننده می‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰۰ هیئت خارجی در این رویداد حضور داشته باشند.

معاون استاندار فارس در بخش اقتصاد دانش‌بنیان نیز گفت: برای حمایت از شرکت‌های فناور، سیاست‌های تشویقی شامل تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و تبلیغات گسترده در نظر گرفته شده است تا حضور این شرکت‌ها و عرضه محصولاتشان در نمایشگاه تسهیل شود. 

وی افزود: استان فارس در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان و فعالیت شرکت‌های فناور جزو استان‌های برتر و ممتاز کشور است.

