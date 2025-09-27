دستگیری ضربتی عامل تیراندازی با کلت کمری در کوهنانی کوهدشت / متهم با لباس نظامی دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ «علی امانی» امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی تیراندازی به سمت مغازه، بلافاصله عوامل در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از شنیدن صدای آژیر، متهم از محل حادثه متواری شد اما با اشراف اطلاعاتی و تلاش ماموران پلیس آگاهی، طی هماهنگی‌های قضائی و در عملیاتی ضربتی، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه این فرد هیچ‌گونه وابستگی نظامی ندارد و شغل آزاد دارد، در پی اختلافات قبلی، با هدف آسیب رساندن به طلافروش، اقدام به تیراندازی و تخریب شیشه مغازه وی کرده بیان داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقتدار با افراد قانون‌شکن و مخل امنیت جامعه به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

وی گفت: متهم به همراه پرونده پس از تکمیل تحقیقات پلیس به مراجع قضائی معرفی شد.

