یک مسئول انتظامی خبر داد؛
دستگیری ضربتی عامل تیراندازی با کلت کمری در کوهنانی کوهدشت / متهم با لباس نظامی دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با لباس نظامی و با استفاده از یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت مغازه یک طلافروش در کوهنانی کرده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «علی امانی» امروز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی تیراندازی به سمت مغازه، بلافاصله عوامل در محل حاضر شدند.
وی افزود: پس از شنیدن صدای آژیر، متهم از محل حادثه متواری شد اما با اشراف اطلاعاتی و تلاش ماموران پلیس آگاهی، طی هماهنگیهای قضائی و در عملیاتی ضربتی، دستگیر شد.
فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه این فرد هیچگونه وابستگی نظامی ندارد و شغل آزاد دارد، در پی اختلافات قبلی، با هدف آسیب رساندن به طلافروش، اقدام به تیراندازی و تخریب شیشه مغازه وی کرده بیان داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقتدار با افراد قانونشکن و مخل امنیت جامعه به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.
وی گفت: متهم به همراه پرونده پس از تکمیل تحقیقات پلیس به مراجع قضائی معرفی شد.