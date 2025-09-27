خبرگزاری کار ایران
یک مدیر هرمزگانی دیگر در مسند مدیریت منابع انسانی پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار گرفت

کد خبر : 1692151
«حامد محمدی نسب بندری» از نخبگان جوان پالایشگاه ستاره خلیج فارس سکان دار مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  با حکم وحید قانعی فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، «حامد محمدی نسب بندری» از نخبگان جوان پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان مدیر منابع انسانی و پشتیبانی این مجموعه عظیم نفتی کشور منصوب شد.

محمدی نسب از نیروهای هرمزگانی این مجموعه است که سمت های پایه را در بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان طی کرده است و در مسند مختلف تحول آفرینی را در این پالایشگاه رقم زده است.

وی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور و دبیر جامعه اسلامی کارگران استان هرمزگان است.

محمدی نسب بندری همچنین در این پالایشگاه عضویت در کمیته IMS، آموزش، مدیریت دانش، انضباط کار، شورای فرهنگی، فرماندهی بسیج مهندسین و … را عهده دار بوده است.

 

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
